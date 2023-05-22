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「全糖市」來了！新營甜蜜節下月登場 市集超過30攤位

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府觀光旅遊局及新營區公所主辦的「新營甜蜜節」打出口碑，將在下月登場。圖／台南市政府觀旅局提供
台南市政府觀光旅遊局及新營區公所主辦的「新營甜蜜節」打出口碑，將在下月登場。圖／台南市政府觀旅局提供

台南市政府觀光旅遊局及新營區公所主辦的「新營甜蜜節」打出口碑，將在下月登場，安排超過30攤市集攤位。主辦單位上午開記者會為活動暖身，希望吸引更多遊客，帶動大新營地區觀光旅遊業發展。

今年邁入第4年的新營甜蜜節，6月3、4日將在新營天鵝湖、6月10、11日在新營鐵道文化園區登場，市長黃偉哲今出席記者會，黃表示，台南有「全糖市」暱稱，新營糖廠曾是許多民眾兒時甜蜜回憶，邀請大小朋友一起來體驗台南的獨特甜蜜滋味。

黃偉哲說，甜蜜節除結合在地青農，也推薦順遊溪北各色景點， 如搭乘新營糖廠五分車(中興車站-新營車站)、品嘗新營在地美食，也可至白河賞蓮及享用蓮子大餐，晚上住宿關子嶺溫泉旅店泡個泥漿溫泉，還可到175咖啡公路點一杯東山咖啡賞夜景，來趟溪北小旅行。

黃偉哲說，市府相當重視溪北地區發展，新營甜蜜節就是在他任內開始舉辦，親子嘉年華去年也移師溪北。包括後壁、新營、柳營、佳里、麻豆等區，也都發展出各自特色活動。

市府觀旅局表示，2023新營甜蜜節以活動主角「阿糖」與甜糖朋友們(糖葫蘆、爆米花、椪糖及棉花糖)一起熱鬧玩新營，6月3日至4日在新營天鵝湖會先以「阿糖探險隊」為主軸，6月3日首場演出邀請MoMo家族泡芙姐姐與小朋友同樂，10日至11日新營鐵道文化園區將以「阿糖躲貓貓」為主軸，遊客可在過程中認識五分車及糖鐵文化。

今年兩場活動現場皆有限量DIY手作及超過30攤市集攤位，並有創意闖關活動，每日前50組(或前100名)完成闖關者，可獲得市集折價券50元，更多詳情請至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)或「台南旅遊」臉書粉絲團(https://www.facebook.com/traveltainan)查詢。

台南市政府觀光旅遊局及新營區公所主辦的「新營甜蜜節」打出口碑，將在下月登場。記者謝進盛／攝影
台南市政府觀光旅遊局及新營區公所主辦的「新營甜蜜節」打出口碑，將在下月登場。記者謝進盛／攝影

台南 黃偉哲 五分車

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