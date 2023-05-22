嘉縣表藝中心荷花生病了 改鳳凰花染紅人行道吸客

嘉縣表演藝術中心荷花池往年5月花朵綻放吸引民眾拍照，但今年荷花開得稀疏，館方表示，正尋覓良醫醫治，民眾雖拍不到荷花，但鳳凰花開得鮮豔，落花染紅樹下人行道更吸睛。

嘉義縣表藝中心主任黃秋萍今天告訴中央社記者，往年5至6月是表藝中心荷花池荷花綻放時刻，近1公頃的池面上，大大的荷葉與枝枝荷花就令人想起了古詩「江南可採蓮，蓮葉何田田，魚戲蓮葉間」。

黃秋萍說，今年荷花染病，葉子枯萎、荷花也開沒幾枝，已在覓良醫醫治，好在池旁幾十株鳳凰木開得鮮艷，賞荷民眾改到鳳凰木下拍美照，樹下人行道也被落花染紅。

除了要醫治荷花，黃秋萍說，表藝中心從民國94年成立至今，許多軟硬體設備已破損，6至8月將進行內部電梯、場內燈光、舞台隔間牆、廁所及外部牆面、屋頂整修，但室外空間仍開放。

黃秋萍表示，雲門舞集50週年，今年重新演繹創辦人林懷民經典舞作「薪傳」，5月26、27、28日連3天在表藝中心演出後，表藝中心就閉館整修，9月才恢復室內表演。

嘉縣表演藝術中心為嘉義縣文化觀光局下轄單位，位在民雄鄉台1線旁，是嘉義縣的藝文中心，縣內重要藝文活動都在此展演。