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開始了！夏天到動物出沒 嘉縣水上鄉停電 民眾PO網喊：熱翻了
嘉義縣水上鄉上周五才因松鼠導致路燈熄滅，昨晚9點54分再傳1670戶停電，疑有條蛇爬上電線桿，導致高壓斷線，路燈、號誌及家庭用電都中斷，陷入一片黑暗，民眾將跳電情形PO網大喊好熱；經台電深夜搶修，已在今凌晨2點30分全數復電。
台電嘉義區處指出，大崙村1處電桿有蛇攀爬，造成DS燒損及高壓斷線，水上鄉大崙村、二重溝、塗溝村等地，昨晚9點54分共有1670戶停電，經線路轉供後1652戶迅速復電，剩餘18戶在今凌晨2點30分事故復舊後全數復電，造成用戶不便深感抱歉。
鄉長林緗亭說，上周五才因松鼠出沒，導致三鎮村路燈熄滅，昨晚再接獲大崙村民反應全村都停電，近期真的很多動物出沒，村長和巡守隊立即備妥探照燈指揮交通，台電人員到場檢修完成復電，感謝台電人員及巡守隊出動幫忙。
村長呂文煜說，昨晚電燈閃了3次後停電，反覆2次來電又斷電，出門查看發現，路燈不亮、電燈全滅，全村都陷入黑暗，立即由巡守隊在路口指揮交通，直到搶修復電後，才安心撤離休息。
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