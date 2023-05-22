東石港墘國小洲仔分校 屋頂漏水、廢棄物堆積 嘉縣府允改善

嘉義縣東石鄉港墘國小洲仔分校因少子化停招16年多，校舍由嘉義縣鄉村永續發展協會認養作為老人日照及社區學校據點，去年屋頂安裝太陽能設備，工程垃圾未清遺留現場，頂樓地面也有滲水問題，近日大雨造成2樓教室積水，亟需改善；縣府表示，校方可擬計畫書，由太陽能回饋金支應。

嘉義縣鄉村永續發展協會總幹事吳淑芳說，去年9月廠商在頂樓架設太陽能板，打掉地面磁磚架太陽能板支架後，再上防水油漆，仍有滲水問題，疑與老房子受樹根侵襲有關，近日大雨使交趾陶教室淹水，再來颱風季將至，希望解決漏水問題。

議員姜梅紅說，屋頂裝太陽能板並配電完成，廠商卻沒將垃圾清除，磁磚碎片四散，還有頂樓水路不通害2樓教室積水，盼盡速處理。

縣府教育處國民教育科長曾帝學、港墘國小校長劉妙珍、協會理事長施珮瑩、太陽能業者等人日前到校舍頂樓會勘，業者當場允諾改善；劉妙珍說，要求1周內清除廢棄物，積水問題向縣府爭取經費修繕。

曾帝學表示，縣內閒置校舍大多有裝太陽能板，可運用太陽能回饋金修繕，由校方估價並提出計畫書，雖經費有限破百萬元無法支應，會努力修繕。