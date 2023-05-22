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里長拍片求援 老翁破屋獲重建

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
台灣心義工團協助重建新屋，縣長張麗善（前排右九）昨主持入厝儀式，右八為蔡姓老翁。 記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團協助重建新屋，縣長張麗善（前排右九）昨主持入厝儀式，右八為蔡姓老翁。 記者蔡維斌／攝影

雲林北港鎮溝皂里長蔡榮修不忍近8旬的蔡姓老翁照顧兩名重度智能障礙兒子，生活在破爛鐵皮屋，因長子屎尿失禁滿屋惡臭，拍成微電影「痛也說不出口」向外求援，獲愛心如潮，台灣心義工團更幫助蓋了新家，縣長張麗善昨天主持交屋，讓蔡先生泛淚再三感謝。

里長蔡榮修說，重聽的蔡姓老翁靠拾荒照顧40多歲及30多歲都是重度智障的兒子，大兒子經常全身赤裸到處跑、隨地大小便，鄰里街坊很困擾，縣府協助之下已住進照護機構，但蔡家無穩定工作收入，無法負擔每月1.5萬元機構費，小兒子還住家中，期待各界持續伸援手救助後續生活。

蔡姓老翁與兒子3人原本擠在約10坪的鐵皮屋內，屋柱牆樑鏽蝕斑斑，只靠幾線鐵絲支撐，雨天淹水、晴天蚊蠅滿屋，也沒電無燈，因改建須一筆龐大費用，蔡榮修於是將一家苦日子拍成影片在網路轉傳。

縣府得知後啟動防飢防寒「雙B」救助計畫，協助將屎尿失禁的大兒子安置到機構，台灣心義工團也主動前往改建房屋，上百名義工從拆屋到重建，以兩個周末快速完工。

雲林蔡姓老翁照料2名重度智能障礙兒子，3人長年擠在10坪鐵皮屋。記者蔡維斌／翻攝
雲林蔡姓老翁照料2名重度智能障礙兒子，3人長年擠在10坪鐵皮屋。記者蔡維斌／翻攝

張麗善、台灣心義工團理事長李志強、修繕志工等人昨為蔡姓老翁一家慶賀入厝，他打開新家大門，看到電視、冰箱、客廳、臥室等一應俱全，當場泛淚再三感謝，表示是夢想不到的家。

兒子 義工

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