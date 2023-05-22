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台南運河遊船 橋面過低成阻礙

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南運河部分橋梁橋面過低，不利遊河船通行，議員建議改善，否則影響觀光發展。記者鄭惠仁／攝影
台南運河部分橋梁橋面過低，不利遊河船通行，議員建議改善，否則影響觀光發展。記者鄭惠仁／攝影

台南中西區星鑽計畫區為觀光休閒特定專用區，環繞而過的運河扮演重要角色，市府大力推動運河遊船，不過許多跨河橋梁都過低不利船筏通行，議員建議改善否則會影響觀光發展；漁民也抱怨，漲潮時過不了，影響作業。南市工務局表示，會爭取經費改善。

工務局指出，施工中的臨安橋增高橋面以因應遊船的需要，運河沿線目前新臨安橋、金華僑兩座新橋，橋面都很高，部分老舊橋梁會陸續爭取經費，逐步改善。

台南運河繞經中西區、安平區與南區，美麗河岸景觀是吸引觀光客景點，市府也大力推動運河遊船觀光，準備在星鑽計畫區內河樂廣場處設搭船站點，不過運河遊船觀光面臨部分橋梁的橋面過低，漲潮時無法通行的問題。

市議長邱莉莉說，星鑽計畫區旁的府前路新南橋舊稱烏橋，橋齡已超過50年，因為橋面低，漲潮時船筏進出不易，連帶影響到遊船的行駛，應逐步改善這些橋梁，以利觀光發展。

南區黃姓、張姓蚵農說，運河來到南區，橋面更低，假日下午退潮時有遊河船經過，導遊介紹這裡的蚵仔養殖，諷刺的是，南區運河上幾座橋梁的橋面都偏低，他們的船筏都進出不易，若不改善，觀光、漁業都減分。

運河遊船在2019年12月啟航，遊港船從安億橋漁人碼頭出發，沿線經過承天橋、望月橋、臨安橋、新臨安橋、金華橋、新南橋、永華橋、安工四號橋、樂利橋、健新橋及漁光大橋。

漲潮 台南 漁人碼頭

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