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這所學校課桌椅俗俗賣 原價1800元只賣100元大搶購

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港建國國中六百多組課桌椅不到兩天全賣光。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中六百多組課桌椅不到兩天全賣光。記者蔡維斌／翻攝

雲林北港建國國中數百組課桌椅透過網路「變賣」，每組純木桌椅原價要1600元到1800元，學校以社區回饋價每組只賣100元，一上網不到兩天約600多組課桌椅全被買光，促銷展現人氣主要歸功於該校設有學生木工坊，課桌椅都維護得很好，完好如新自然十分搶手。

北港建國國總務主任黃津基說，雲林縣府最近全面更新課桌椅，該校如全數汰換數量須達800多組課桌椅，但因考量國3學生正要會考，課桌椅最好使用原有的，免得學生不適應，所以國3約200組課桌椅將等會考後再汰換。

「桌椅想賣得好，也要趁新鮮」黃津基說，這批汰換的「現流仔」舊桌椅共約有600多組，三年前才全面過漆且保養良好，且校方成立木工坊，正好可派上用場，平常只要稍有損壞搖晃，馬上有人修護，所以每張桌椅都堅固耐用，賣相極佳，一上網開賣馬上有不少人一次5組、10組訂購，很快就被搶購一空。

黃津基說，新的課桌椅因是純木打造，每組原價都在1600元到1800元之間，學校為回饋社區，協助各地方社團所需，開放以超低特價每組只100元就可載回家，所以從兩天前上網公告，不到兩天600多組馬上被搶光，部分社團或個人動作太慢錯失良機，還頻頻來電詢問，也只好等下一批汰換再買。

陳姓買主說，學校課桌椅很實用，不論課後班或社區小學堂、手藝工作坊，或是宮廟週邊大樹乘涼處，可用來給學生溫習功課，老人休閒或學手藝都很適用，一組100元的確破盤價，不買太可惜。

建國國中課桌椅「上市」展現人氣，但有部分學校因桌椅太老舊賣不出去，佔據倉庫十分困擾，一位老師說，汰換的課桌椅很占空間，不但佔滿倉庫，還容易孳生蚊蟲，有時送人還被嫌麻煩，稍有瘂疵損壞都沒人要，請清潔隊清理數量又太多，實在很頭痛。

北港建國國中六百多組課桌椅不到兩天全賣光。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中六百多組課桌椅不到兩天全賣光。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中六百多組課桌椅不到兩天全賣光。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中六百多組課桌椅不到兩天全賣光。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中運來新的課桌椅進行更換。記者蔡維斌／攝影
北港建國國中運來新的課桌椅進行更換。記者蔡維斌／攝影

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