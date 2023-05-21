謝謝俺娘要及時 台南台江3代真情走秀圓夢

台南社大台江分校弘揚台江拓墾守護神大道公「終身學習、社會參與、孝親行道」精神，肚皮舞、笛子班、彩妝班以及安南醫院失智友善團隊今演出「謝謝俺娘，三代祝福敘事走秀」，從幼兒、小學生到出社會的帥哥兒子，一起牽著媽媽走秀圓夢、獻上康乃馨，向媽媽說「我愛你」。

有母女一起唱歌仔戲感謝阿嬤，也有女兒陪伴失智媽媽走秀，向媽媽說「您忘記了沒關係，記得我愛您就好了」。呼籲大家要成為失智者友善天使，用微笑來對待失智者與照顧者，共同營造友善失智環境，在地安老樂活，一起幸福。

社大學員陳英娟表示，自己是很難把愛說出來的人，藉由此次謝謝俺娘敘事走秀圓夢，說出「很愛媽媽」的心內話，媽媽只有一個，大家孝順要及時。

吳淑美阿嬤說，自己身體不好，這一次參加謝謝俺娘敘事走秀，聽到孫女和女兒說「我愛你」，尤其是女兒與孫女學習歌仔戲要唱給她聽，自己感動到眼淚直流。

老師吳美燕指出，此次參與「謝謝俺娘」舞蹈演出，希望大家要把握當下好好愛父母家人，自己都會想到往生的媽媽，要忍住淚水演出，特別是看到親子走秀時，好羨慕學員們可以跟自己母親走秀，說出「媽媽我愛你」。

劉素珍阿嬤也有感而發，說此次走秀讓她完成晚年的第一個心願，與小孫子彥儒站在台江文化中心劇場上走秀，自己能夠在70歲，再次登上舞台表演，除了感動，也要感謝老師的指導與鼓勵，以及社大台江分校志工團隊的協助。