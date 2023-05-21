吳德和雕塑藝術園區啟用 南市北門旅遊添亮點

出身台南北門的國內著名石雕家吳德和，近日承租雲嘉南濱海國家風景區管理處一隅，設置「吳德和雕塑藝術園區」，將創作「福獅」系列近10件作品免費對外開放，更可串連附近北門出張所、北門烏腳病紀念館等景點，成為地方藝術旅遊人文新亮點。

吳德和現任台灣雕塑學會理事長，他與教育部次長林騰蛟、調查局前局長王榮周等人，都是北門蚵寮國小傑出校友，吳德和30多年來致力石雕及繪畫創作，2014年更獲首屆台南市政府文化局徵選赴美國波士頓當代藝術中心，他多年來就有在家鄉推廣石雕藝術構想，日前更租下雲嘉南風景區管理處後方空地設置「吳德和雕塑藝術園區」，除創作外，更大方將「福獅」系列石雕作品，包括有「坐看雲起時」、「生生不息」、「和樂」等近10件不同主題均免費展出，為地方增添旅遊參訪新去處。

吳德和指出，石雕作品製作過程依其特性，適材適用經由雕琢、打磨、穿透、燒面、切割所呈現石頭紋路不同肌理、形式變化，過程艱苦，但完成後予人視覺和觸覺上享受，是他最大樂趣，雖長期旅北，心一直在家鄉，希望藉由作品與故鄉交陪。

雲嘉南濱海風景區管理處說，吳德和的〈福獅系列〉石雕作品，從具象簡約形體轉換為幾何形創作，甚或抽象表現造形，蘊含出有意義形式之美，豐富轄區旅遊資源多元性。