快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林GoShare 將駐點北港朝天宮

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣GoShare智慧電動機車上線3年，縣府送出3000份100元騎乘金回饋使用者。本報資料照
雲林縣GoShare智慧電動機車上線3年，縣府送出3000份100元騎乘金回饋使用者。本報資料照

雲林縣推減碳，已上線3年的GoShare智慧電動機車，3月進駐古坑綠色隧道、虎尾建國眷村，今突破20萬旅次消息，減少8萬公斤碳排放量，日後將在北港朝天宮駐點，擴大服務範圍，縣府將送3000份百元騎乘金。

2023年是雲林減碳生活行動年，縣府慶祝上線滿3年的GoShare智慧電動機車，拓點至古坑綠色隧道、虎尾建國眷村2處觀光景點，GoShareApp即日起發送騎乘金100元，限量3000份，兌完為止。

縣府說，考量縣內3所大學、交通車站及觀光熱區需求大，2020年引進130輛GoShare智慧電動機車，優先進駐人口最密集斗六、虎尾及斗南等地，透過手機操作、24小時隨借隨還，累計運輸量突破20萬旅次，總里程超過81萬公里，相當減少8萬公斤以上碳排放量。

1至3月觀光客超過875萬人次，短短3個月「超車」去年紀錄，其中以北港朝天宮460萬人次最多，其次北港武德宮等景點，縣府看準強勁國旅成長動能，3月起先將古坑綠色隧道、虎尾建國眷村等熱點納入GoShare服務範圍。

北港聯外交通有台78線快速道路，距離高鐵嘉義站近，加上媽祖文化，近年吸引大批人潮，環保局長張喬維說，已請文化觀光處評估適合地點增設新站，大家關心的朝天宮，將設「北港第1站」，其餘地點討論中。

為了歡慶雲林擴大電動機車GoShare服務範圍，民眾只要在GoShare App輸入兌換序號2023YUNLINGOSHARE，即可獲得騎乘金100元，限量3000份，詳情可至雲林縣府臉書粉絲團查詢。

北港朝天宮 電動機車 雲林

延伸閱讀

吃過綠料理嗎？雲林「綠廚師」巧手上菜 用意在這裡

雲林「小日月潭」夠美了為何還要植樹？原來還有這作用

雲林歌唱大賽開放報名 金牌製作人陳子鴻、陳建騏親授課

國民黨提名侯友宜？雲林地方：侯與地方派系疏遠是弱點

相關新聞

這所學校課桌椅俗俗賣 原價1800元只賣100元大搶購

雲林縣北港建國國中數百組課桌椅透過網路「變賣」，每組純木桌椅原價要1600元到1800元，學校以社區回饋價每組只賣100...

雲林北港里長自拍微電影請命 苦命老人終於有新家住

雲林縣北港鎮溝皂里長蔡榮修，不忍蔡姓老人帶著兩名重度智障兒子，生活在破爛鐵皮屋，屎尿失禁，滿屋惡臭，里長將老先生居家拍成...

嘉義市首座寵物公園正式啟用 放電、練體力還可練肌力

嘉義市首座專屬毛孩的寵物公園今天正式啟用，市府利用綠映水漾公園現有空間及設施，以飼主的角度，規劃毛親子休憩及遊玩空間，打...

生活壓力大你今天保腦了嗎？ 台南成立第3處保腦教室

平日除了重視身心健康外，精神健康也很重要，台南市北區和順里活動中心上午成立全市第3處的「保腦樂活關懷成長教室」，未來將舉...

吳德和雕塑藝術園區啟用 南市北門旅遊添亮點

出身台南北門的國內著名石雕家吳德和，近日承租雲嘉南濱海國家風景區管理處一隅，設置「吳德和雕塑藝術園區」，將創作「福獅」系...

阿公顫抖拿戒指 向老妻求婚圓夢

弘道老人福利基金會嘉義服務處昨天到大林鎮三和據點，幫3對高齡80至90歲長輩，一圓披白紗辦西式婚禮的夢想；其中87歲坤木...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦