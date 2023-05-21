雲林GoShare 將駐點北港朝天宮

雲林縣推減碳，已上線3年的GoShare智慧電動機車，3月進駐古坑綠色隧道、虎尾建國眷村，今突破20萬旅次消息，減少8萬公斤碳排放量，日後將在北港朝天宮駐點，擴大服務範圍，縣府將送3000份百元騎乘金。

2023年是雲林減碳生活行動年，縣府慶祝上線滿3年的GoShare智慧電動機車，拓點至古坑綠色隧道、虎尾建國眷村2處觀光景點，GoShareApp即日起發送騎乘金100元，限量3000份，兌完為止。

縣府說，考量縣內3所大學、交通車站及觀光熱區需求大，2020年引進130輛GoShare智慧電動機車，優先進駐人口最密集斗六、虎尾及斗南等地，透過手機操作、24小時隨借隨還，累計運輸量突破20萬旅次，總里程超過81萬公里，相當減少8萬公斤以上碳排放量。

1至3月觀光客超過875萬人次，短短3個月「超車」去年紀錄，其中以北港朝天宮460萬人次最多，其次北港武德宮等景點，縣府看準強勁國旅成長動能，3月起先將古坑綠色隧道、虎尾建國眷村等熱點納入GoShare服務範圍。

北港聯外交通有台78線快速道路，距離高鐵嘉義站近，加上媽祖文化，近年吸引大批人潮，環保局長張喬維說，已請文化觀光處評估適合地點增設新站，大家關心的朝天宮，將設「北港第1站」，其餘地點討論中。

為了歡慶雲林擴大電動機車GoShare服務範圍，民眾只要在GoShare App輸入兌換序號2023YUNLINGOSHARE，即可獲得騎乘金100元，限量3000份，詳情可至雲林縣府臉書粉絲團查詢。