嘉市歷史建築「原南國運送店」修復啟動

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築，文化局啟動修復緊急加固，申請文資局補助修復，讓這棟見證日治時期運輸店歷史，串聯同區域另一處歷史建築「嘉義鐵道倉庫」彼此呼應。

南國運送店位在北興街35號，木構造建築火災毀損，但其具入母式屋頂與西式屋架，木窗框線腳修飾典雅，符合歷史建築登錄基準，2月22日登錄第32處歷史建築，位處鐵路高架化後轉運中心客運車輛出入路徑，修復再利用後將成為醒目入口意象，成為木都城市最佳代言建築物。

文化局說，該棟建築物火災前評估後列冊追蹤，災後專家學者現勘評估，認為火災雖造成構造物嚴重損害，但建物主構架、構造樣式可整修復原，彰顯工藝價值及早年車站運輸歷史定位，登錄歷史建築後，3月向文資局提報緊急加固計畫，施作棚架保護結構安全，以利後續修繕；4月27日文資局召開補助審查會議，協助屋主修復。

屋主郭天志說，這棟木屋1991年向嘉義合同運送公司董事長鄭又容購買，當時建物閒置10餘年，搬入後母親經營理髮店，提供嘉市脊椎損傷協會會址，室內除因應淹水墊高貼磁磚，更新兩次室內電線外，未大幅更動，全棟是檜木建造2層建物相當珍貴。

文化局調查，這棟是鐵道運輸相關建築物僅存全木構，見證日治時期運輸店歷史，1932年建造是當時運輸同業組合裡一家名為「南國公司」運送店，位於台鐵、林鐵、糖鐵交會處，是集客運、貨運、糖運、材運等四鐵共構絕佳地點。