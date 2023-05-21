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阿公顫抖拿戒指 向老妻求婚圓夢

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明／嘉義報導
弘道嘉義服務處幫3對長輩圓婚紗夢，87歲坤木阿公準備大戒指，跟80歲陳染阿嬤求婚。圖／弘道嘉義服務處提供
弘道嘉義服務處幫3對長輩圓婚紗夢，87歲坤木阿公準備大戒指，跟80歲陳染阿嬤求婚。圖／弘道嘉義服務處提供

弘道老人福利基金會嘉義服務處昨天到大林鎮三和據點，幫3對高齡80至90歲長輩，一圓披白紗辦西式婚禮的夢想；其中87歲坤木阿公準備大戒指，在兒孫見證下單膝跪地，跟80歲陳染阿嬤求婚，彌補當年未舉行婚禮的遺憾。

坤木阿公說，他獨身從台中到嘉義打拚，40歲認識喪夫並育有5名孩子的陳染，因常前往妻子冰店光顧後日久生情，但當時社會保守，兩人低調登記結婚，多年來攜手面對生活各種挑戰。

弘道社工說，阿公阿嬤都難掩期待要辦婚禮，孫子女們擔任婚禮小花童，阿公顫抖拿出戒指求婚，幸福氣氛感染在場所有人，也見證這場遲了40年的婚禮。

昨婚禮年齡最年長者是曾擔任少尉的98歲青山阿公，他說，當年對在書店工作的貴秋阿嬤一見鍾情，但兩人年齡差24歲，妻子曾因無法接受而逃婚，很開心能在百歲前與愛妻及兒女一同留下穿白紗禮服的美好回憶。

3對長輩中，年齡最小的是83歲溪水阿公與83歲錦珠阿嬤，兩人攜手走過一甲子，阿公說，夫妻要忍讓，家務不分男女，有空的人就去做家事，生活不用太計較，這次兩人辦婚禮，彌補當年結婚沒留照片的遺憾。

昨嘉義市東、西區戶政事務所，共有35對新人趁著520完成結婚登記，市長黃敏惠送賀卡祝福新人，城隍廟、九華山地藏庵分別贊助「金鏟子」及「雙囍對杯」送給新人，象徵祝福新人好孕連連、增產報國。

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