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嘉南2水庫降雨 獲約7日用水量

聯合報／ 記者魯永明周宗禎／連線報導
南區水資局統計，到昨天上午，曾文及南化水庫集水區降雨量分別為89及36毫米，共600萬立方公尺以上進水。 記者周宗禎／翻攝
南區水資局統計，到昨天上午，曾文及南化水庫集水區降雨量分別為89及36毫米，共600萬立方公尺以上進水。 記者周宗禎／翻攝

鋒面過境，為長期枯旱的嘉南地區帶來豐沛雨量，水庫進帳，嘉義縣降雨集中八掌溪上游曾文溪，讓下游仁義潭解渴，仁義潭水位9.97公尺，較前1日上升0.37公尺，為2座水庫帶來約6.9日出水量。台南曾文及南化水庫集水區，降雨量分別為89及36毫米，雖未解除旱象，多少有幫助。

嘉義區水情燈號2月改為減壓供水的黃燈；台南水情燈號3月1日轉為減量供水的橙燈，這場大雨雖未讓燈號改為正常，但紓緩長期水情旱象，南區水資局、水公司、台南及嘉縣市府，努力聯合調控節水，避免分區供水，期待梅雨報到解除水荒。

南部地區前天傍晚到昨天凌晨降雨，南區水資局統計，到昨天上午，曾文及南化水庫集水區降雨量分別為89及36毫米，共600萬立方公尺以上進水。高雄甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰集水區降雨量分別為50及32毫米，有效提升旗山溪及高屏溪河川流量到每秒26.4及11.7立方公尺，雖未能解除旱象，但水情較樂觀。

南水局說，嚴控各水源點出水量，隨時依照氣象資訊，機動實施人工增雨，向老天爺多要一點水，調度各水源點水量，極力蓄留水資源於水庫，這次掌握旗山溪甲仙堰集水區降雨時機，滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，將剩餘川流水全力引取進入南化水庫蓄存，累計達90萬立方公尺以上，有效運用台南、高雄水資源。

嘉縣累計降逾百毫米雨量，集中八掌溪上游曾文溪，溪水讓下游仁義潭解渴，水公司第五區管理處統計，仁義潭水位94.97公尺，較前1日94.60公尺，上升0.37公尺，雨勢為2座水庫帶來約6.9日的每日出水量。

五區管理處說，仁義潭、蘭潭水庫聯合運用有效蓄水量690.11萬、蓄水率20.25%，水庫進水量55.06萬噸，出水量約8.35萬噸，雲林系統持續支援嘉義10萬噸，支援南彰化3.5萬噸。

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