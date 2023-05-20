防汛減低淹水頻率 南市移動抽水達500台

台南市潛勢易淹水區域佔全國1/3，因應防汛，南市斥資1600萬元的移動式抽水機組布設到位，也使全市移動抽水機達到500台；其中478台預佈完成，餘22台機組供緊急調派使用。

極端氣候越趨明顯，南市潛勢易淹水區域佔全國1/3，面對防汛風險，台南市政府水利局今天表示，年度新購置移動式抽水機12台，加上原有的488台，全市移動式抽水機數量達500台，在「預置兵力、超前部署」思維下，已提早將移動式抽水機預佈低窪地區，期將淹水損失降至最低。

水利局表示，為增加颱風豪雨救災抽排量能，減低水患影響，獲經濟部水利署「前瞻基礎建設計畫」補助採購的這12台大型移動式抽水機組，在承攬廠商泉溢電機工廠股份有限公司配合趕工下，已於112年汛期前順利交機，預佈低窪地區。

水利局今天新聞稿表示，12台大型移動式抽水機組採購經費約新台幣1600萬元，讓全市移動式抽水機數量達500台，其中478台已預佈完成、餘22台機組也整備完成供緊急調派使用。

除移動式抽水機外，水利局持續落實並加強清淤，各區域防汛器材儲存備料補充已完成整備，包括約3700片防水擋板分配給31個區公所、15處提需求的防災社區，以及小東地下道等地點運用；各區公所也備妥約24萬包砂包供緊急調配使用，期順利渡過接下來汛期考驗。