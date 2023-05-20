南方創生活展現地方農景成果 草地市集派對吸引人潮

為了拉近城鄉的距離，國家發展委員會與行政院農業委員會水土保持局台南分局合作，今天在台南開元振興公園舉辦一項集結傳統與創新的「南方創生活，地方新農景」草地野餐市集派對，有來自嘉南高屏及阿嬤你看青年文創飲食等共計60餘組的品牌，呈現特色物產、美食、DIY體驗、手作文創以及互動表演等，透過青銀融合、城鄉交流的精神，提供民眾豐富精采的親子互動體驗，也利用520這個日子的諧音設計傳情達意的小遊戲，於現場野餐的民眾都有機會獲得玫瑰花束來向自己最愛的人表達情意，讓府城民眾一起在這塊美麗的草皮上共享一個歡快的午後。

國發會主委龔明鑫表示，國發會自109年開始推動地方創生政策，就是要當協助青年的支柱，年輕人回到家鄉提出解決問題的方案，政府就來當協助的齒輪從旁協助，陪伴大家一起改變家鄉；並擴大加強產、官、學、研、社等各面向的夥伴共同投入，成為跨面向的交流平台，藉以復興地方產業、創造就業人口，促進人口回流及移居，達到均衡城鄉發展的目標。 國家發展委員會與行政院農業委員會水土保持局台南分局合作，今天在台南開元振興公園舉辦一項集結傳統與創新的「南方創生活，地方新農景」草地野餐市集派對，吸引滿滿人潮。圖／國發會提供 國家發展委員會與行政院農業委員會水土保持局台南分局合作，今天在台南開元振興公園舉辦一項集結傳統與創新的「南方創生活，地方新農景」草地野餐市集派對，吸引滿滿人潮。圖／國發會提供