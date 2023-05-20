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520農運總領隊是百歲人瑞 陳吉仲祝壽承諾讓農民過更好

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
農委會主委陳吉仲（右一）、立法委員劉建國（左二）今天至雲林縣元長鄉為35年前擔任520農民運動總領隊、前國策顧問李江海（右二）慶祝百歲壽誕。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲（右一）、立法委員劉建國（左二）今天至雲林縣元長鄉為35年前擔任520農民運動總領隊、前國策顧問李江海（右二）慶祝百歲壽誕。記者陳苡葳／攝影

今逢「520農民運動」35周年，農委會主委陳吉仲至雲林縣元長鄉為當時參與其中的人士、前國策顧問李江海慶祝百歲壽誕；對於農委會將升格農業部，曾參加農運人士認為「這條路走了35年，太慢了！」昔總指揮林國華女兒、古坑鄉長林慧如也直指「做的還不夠！」陳吉仲認還有進步空間，會投入更多資源，照顧農民與糧食安全。

1988年5月20日農民運動屆滿35年，陳吉仲等人今至元長鄉探望昔日農運的總領隊李江海，並為他祝壽100歲，隨後陳、劉趕赴斗南鎮與農友座談，會中不乏陳情農業缺工、缺水及加強行銷管道等訴求。

35年前的今日，陳吉仲是一名大三生，他說，當年農民團體上街頭捍衛權益，並為了台灣農業發展，提出全面辦理農保及農眷保、降低肥料售價、增加稻米保證收購價格與面積、廢止農會總幹事遴選、改革農田水利會、農地自由使用、成立農業部等7大訴求，歷經多年逐步實現。

陳吉仲說，要扭轉農民的想法，關鍵在於提高大家收入，唯有高於非農業部門所得，及搭配農業省工機械等，才會有更多人願意投入，農業部升格後，除爭取預算提升，他也當著300名農民的面允諾要照顧好農民，提升農產品品質，提高競爭力，也讓消費者買到安全產品，永續台灣在地農業。

劉建國今天號召農民一起發起「農民相挺農業部 台灣農業更大步」感恩惜福紀念會，並和陳吉仲、林慧如等人切蛋糕，表達對農運人士的感謝之意，並迎接台灣農業新起點。

「農民等很久了！」林慧如致詞時說，農業部這條路走了35年，由此可見國家對農業的態度為何，對應農委會中「農為國本」4個大字，過程中時常碰壁，令人感慨，她希望，國家能更清楚定位台灣農業。

「農民權益過去不受重視，現在一步步實現了」劉建國說，台灣以農立國，是科技島也是晶片國，但全球因應氣候變遷實施淨零排放政策，未來農業發展更占舉足輕重角色，要能與世界競爭需有農業部，在預算到位並修正相關制度下，保障農民、農產品有更好的競爭前景，他期待農民更進步，也能朝科技、生技的雙技農業目標邁進。

1988年「520農民運動」總指揮林國華女兒、古坑鄉長林慧如（致詞者）直指國家對台灣農業「做的還不夠」。記者陳苡葳／攝影
1988年「520農民運動」總指揮林國華女兒、古坑鄉長林慧如（致詞者）直指國家對台灣農業「做的還不夠」。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今在雲林斗南與300名農友座談。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今在雲林斗南與300名農友座談。記者陳苡葳／攝影
立法委員劉建國（右二）今天號召農民一起發起「農民相挺農業部 台灣農業更大步」感恩惜福紀念會，和農委會主委陳吉仲（右三）、古坑鄉長林慧如（左二）等人切蛋糕，表達對農運人士的感謝之意，並迎接台灣農業新起點。記者陳苡葳／攝影
立法委員劉建國（右二）今天號召農民一起發起「農民相挺農業部 台灣農業更大步」感恩惜福紀念會，和農委會主委陳吉仲（右三）、古坑鄉長林慧如（左二）等人切蛋糕，表達對農運人士的感謝之意，並迎接台灣農業新起點。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲今在雲林斗南與300名農友座談，許多人陳情農業缺工、缺水及加強行銷管道等訴求，相關單位承諾協助。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲今在雲林斗南與300名農友座談，許多人陳情農業缺工、缺水及加強行銷管道等訴求，相關單位承諾協助。記者陳苡葳／攝影

農民 農業部 陳吉仲

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