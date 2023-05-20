雲林GoShare增2站！大撒幣30萬騎乘金 這個鎮將設第1站

2023年是雲林縣減碳生活行動年，縣府慶祝上線滿3年的GoShare智慧電動機車拓點至古坑綠色隧道、虎尾建國眷村2處觀光景點，GoShare App即日起發送騎乘金100元，限量3000份，兌完為止。

雲林縣考量縣內3所大學、交通車站及觀光熱區交通需求大，2020年引進130輛GoShare智慧電動機車，優先進駐人口最密集的斗六、虎尾及斗南等鄉鎮市，透過手機操作、24小時隨借隨還，累計至今運輸量突破20萬旅次，總里程超過81萬公里，相當於減少8萬公斤以上的碳排放量。

雲林縣今年1至3月觀光客超過875萬人次，短短3個月「超車」去年紀錄，其中以北港朝天宮460萬人次最多，其次是北港武德宮等景點，縣府看準強勁國旅成長動能，3月起已先將古坑綠色隧道、虎尾建國眷村等熱點納入GoShare服務範圍。

北港鎮聯外交通有台78線快速道路，距離嘉義高鐵站也近，加上媽祖文化，近年都吸引大批人潮到訪，環保局長張喬維說，已請文化觀光處評估適合地點增設新站，其中大家最關心的朝天宮，將設「北港第1站」，其餘地點持續討論中。

縣府歡慶雲林縣擴大GoShare服務範圍，民眾只要在GoShare App輸入兌換序號2023YUNLINGOSHARE，即可獲得騎乘金100元，限量3000份，詳情可至雲林縣政府臉書粉絲團查詢。