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嘉義民雄疫後首辦鳳梨展售登場 各地遊客湧產區搶購

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，場面熱鬧滾滾。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，場面熱鬧滾滾。記者呂慧瑜／攝影

全台第3大鳳梨產區就在嘉義縣，總種植面積達1500公頃，而民雄鄉種植近750公頃，占全縣2分之1，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦推廣市集，也是疫後地方首辦的盛大農產盛會，吸引各地遊覽車遊客湧入搶購鳳梨，熱鬧非凡。

縣長翁章梁表示，嘉義縣鳳梨正值產季，今年縣府與台農發股份有限公司、打貓果菜生產合作社三方合作，外銷嘉義鳳梨300公噸到日本山口縣連鎖丸久超市，因熱銷後續又再追加100多公噸，未來可望在山口縣穩定販賣台灣嘉義鳳梨。

民雄鄉農會總幹事陳加茂表示，金鑽鳳梨每公斤約30多元，價格較上月成長3成，玉蘭花鳳梨等品種陸續上市，採收期持續到10月上旬，避免削皮麻煩，農會準備鳳梨自動削皮機，吸引民眾圍觀拍照，讓鳳梨更受歡迎。

來自高雄的王先生說，見到鳳梨自動削皮機啟動削果，咻一下子就完成，真是太神奇了，他研究許久，因自己太愛吃鳳梨，蠻想購一台帶回家，吃現切鳳梨吃超飽，也買了鳳梨酥及一箱鳳梨。

鳳梨采風趣上午在中正大學正門口前廣場登場，西安社區的太鼓表演震撼開場，縣長翁章梁等民代出席，在幼童圍繞中，按下鳳梨自動削皮機啟動儀式，遊客湧入品嘗現切鳳梨，今天太陽炎熱，人手一支鳳梨冰棒清涼消暑，

攤位集合農業產銷班、家政班、青農及社區協會等50個單位參加，有鳳梨家族介紹、10場次鳳梨水苔球DIY及2千支鳳梨冰棒大請客，遊客一手拿冰一口品現切鳳梨直呼，吃飽能旺一整年。

全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，吸引遊客湧入品嘗搶購。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，吸引遊客湧入品嘗搶購。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，鳳梨自動削皮機吸引民眾圍觀。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，鳳梨自動削皮機吸引民眾圍觀。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，吸引遊客湧入品嘗搶購。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，吸引遊客湧入品嘗搶購。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，場面熱鬧滾滾。記者呂慧瑜／攝影
全台第3大鳳梨產區嘉義縣，今天縣府與民雄鄉農會攜手在中正大學前辦鳳梨推廣市集，場面熱鬧滾滾。記者呂慧瑜／攝影

鳳梨酥 嘉義 農會

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