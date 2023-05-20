愛上5寶單親媽攜手半生 87歲阿公今單膝跪地給她戴上大戒指

弘道老人福利基金會嘉義服務處今天幫3對大林鎮三和據點高齡80至90歲的老人家，圓披白婚紗禮服的西式婚禮夢想；其中87歲坤木阿公準備大戒指單膝跪地，跟80歲陳染阿嬤求婚彌補遺憾，在兒孫見證下，他40多年愛她也愛她的孩子無私的愛情故事，讓人熱淚盈眶。

坤木阿公說，他獨身從台中到嘉義打拚，40歲認識喪夫並育5名孩子的陳染，因常前往妻子冰店光顧後日久生情，但保守社會風氣，只能登記結婚，他很愛她也愛她的孩子們，多年來，兩人攜手面對生活各挑戰。

弘道社工表示，提到要幫兩人辦婚禮，阿公阿嬤都難掩心中的期待，兒孫相約出席，孫子女們更擔任婚禮小花童，今天阿公顫抖拿出戒指求婚，氣氛瞬間感動大家，彼此笑含幸福眼淚光，見證遲了40年求婚與婚禮。

今天這場婚禮年齡最大的是曾擔任少尉的98歲青山阿公，他說，當年對在書店工作的貴秋阿嬤一見鍾情，但兩人年齡差24歲，妻子曾無法接受逃婚，很開心在100歲前，能與愛妻及兒女一同留下穿上白紗禮服的美好回憶。

年齡最小的是83歲溪水阿公與83歲的錦珠阿嬤，兩人攜手走過一甲子，阿公說，夫妻互相要忍讓，家務不分男女，有空的人就去做，生活不用太計較，今天彌補當年結婚，因相機不普及而沒留下照片的遺憾。