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愛上5寶單親媽攜手半生 87歲阿公今單膝跪地給她戴上大戒指
弘道老人福利基金會嘉義服務處今天幫3對大林鎮三和據點高齡80至90歲的老人家，圓披白婚紗禮服的西式婚禮夢想；其中87歲坤木阿公準備大戒指單膝跪地，跟80歲陳染阿嬤求婚彌補遺憾，在兒孫見證下，他40多年愛她也愛她的孩子無私的愛情故事，讓人熱淚盈眶。
坤木阿公說，他獨身從台中到嘉義打拚，40歲認識喪夫並育5名孩子的陳染，因常前往妻子冰店光顧後日久生情，但保守社會風氣，只能登記結婚，他很愛她也愛她的孩子們，多年來，兩人攜手面對生活各挑戰。
弘道社工表示，提到要幫兩人辦婚禮，阿公阿嬤都難掩心中的期待，兒孫相約出席，孫子女們更擔任婚禮小花童，今天阿公顫抖拿出戒指求婚，氣氛瞬間感動大家，彼此笑含幸福眼淚光，見證遲了40年求婚與婚禮。
今天這場婚禮年齡最大的是曾擔任少尉的98歲青山阿公，他說，當年對在書店工作的貴秋阿嬤一見鍾情，但兩人年齡差24歲，妻子曾無法接受逃婚，很開心在100歲前，能與愛妻及兒女一同留下穿上白紗禮服的美好回憶。
年齡最小的是83歲溪水阿公與83歲的錦珠阿嬤，兩人攜手走過一甲子，阿公說，夫妻互相要忍讓，家務不分男女，有空的人就去做，生活不用太計較，今天彌補當年結婚，因相機不普及而沒留下照片的遺憾。
弘道嘉義處長張儀芬表示，520象徵著我愛你，很開心在這天為3對老夫妻們實現婚紗夢，見證幸福愛情故事，不僅滿足長輩的心靈需求，了解他們生命的未竟事務與遺憾，圓滿完成任務。
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