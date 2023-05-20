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吃過綠料理嗎？雲林「綠廚師」巧手上菜 用意在這裡
雲林縣3年前開始推廣綠料理，鼓勵大家選用在地、當季食材製食，減少運輸過程產生的碳排放，今天在莿桐麻園參加單車巡禮的騎士，午餐即享用總鋪師上菜的綠色食物，體驗如何從日常行動落實綠生活。
2023是雲林縣減碳生活行動年，縣府環保局今天號召社區及遊客近百人到莿桐麻園騎單車、遊庄頭，一行人從蒜香麻園生活館出發，沿途經過麻園親水公園、東興宮、湖子內堤、四合聖母宮，全程約10公里，一邊飽覽田園風光和文化景點，一邊透過淨街撿垃圾實踐環保。
環保局長張喬維說，減碳是全球趨勢，民眾從生活做起，最快也最有效益並能永續；尤其低碳飲食最容易做到，在採買食材時產地直購，減少運輸過程，間接就減少了碳排放，小行為發揮的作用不容小覷。
今天午餐由獲得縣府綠料理競賽獎的廚師，和蒜香麻園長青食堂合作，利用鴨肉、花生、蒜頭等在地當令食材，烹調出5道低碳菜色，品嘗過的人直呼「美味又健康！」透過活動交流改變飲食及習慣，成為實踐綠色行動尖兵。
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