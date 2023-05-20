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曾文水庫隔近2年再降大雨 供台南約6天用水量

中央社／ 台南20日電

南部水情吃緊，昨天降雨打破台南結界，曾文水庫集水區24小時累積雨量89毫米，距上次達大雨標準，事隔近2年，南水局估進水逾400萬公噸，加上南化水庫200萬噸，可供台南約6天用水量。

水利署南區水資源局觀測，以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，昨天鋒面降雨，集水區累積雨量89毫米，旱象雖未解除，但網友稱已打破「台南結界」，上次累積雨量超過80毫米，已是2021年8月，希望未來水情好轉。

曾文水庫蓄水率一度跌到6.5％，昨天鋒面降雨後，南水局預估進水逾400萬公噸；截至今天上午10時，曾文水庫有效蓄水量3766萬公噸，蓄水率回升至7.43％。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，昨天鋒面降雨，集水區累積雨量36.3％，雖然不多，但加上透過甲仙攔河堰越域引水，預估進水180萬公噸。截至上午10時，南化水庫有效蓄水量1660萬公噸，蓄水率18.55%。

南水局表示，這次掌握旗山溪甲仙堰集水區降雨時機，在滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，將剩餘川流水全力引取進入南化水庫蓄水。

高雄地區甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰集水區累積雨量，分別是50毫米及32毫米，也有效提升旗山溪及高屏溪河川流量到每秒26.4立方公尺及11.7立方公尺，南水局認為水情已較樂觀。

南水局今天告訴中央社記者，以當前台南減量供水現況，這波鋒面帶來進水，曾文水庫400萬噸加上南化水庫200萬噸，預估進水總量約600萬公噸，若依台南每天用水量約100萬公噸，總共可供應台南6天用水。

南水局表示，全年無休嚴控各水源點出水量，也隨時守視氣象資訊，機動實施人工增雨，向老天爺多要一點水，彈性調度各水源點水量，極力蓄留水資源於水庫。

南化水庫 曾文水庫集水區 台南

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