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台南新化辦「五寳節」推廣在地五大特產與健康快樂生活
台南市新化區農產豐富，「地瓜、鳳梨、麻竹筍、芝麻、橄欖」號稱新化五寳。台南市政府今天舉辦「2023新化五寳節」推廣健康快樂生活活動，打出「大目降～款款行健康快樂百面贏」口號健走活動，邀請民眾來體驗新化在地風光與美食。
健走從瓜瓜園地瓜生態故事館出發，經過在地特色南圳綠堤，讓民眾欣賞堤岸優美，同時也將新化五寶特色融入補給站，還有活動限定特製竹筍包及芝麻餅，更力邀台南32家區農會及優秀青農到場展售優質農產品，讓民眾不僅能漫遊新化，認識大目降，同時也能購買到最新鮮優質的農產品。
活動結合模範農民表揚，邀請模範農民及優良產銷班，感謝農民為農業貢獻；現場還規劃有趣的採地瓜、湯圓及蛋糕DIY食農教育體驗活動及舞台表演，要讓參與民眾走的健康、買的盡興、玩的開心。
農業局長李建裕表示，新化是台南鳳梨、地瓜的主要產區之一，在地種植的麻竹筍口感甘甜爽口，農會推出的竹筍粥系列商品及榮獲台灣農漁會百大精品「大目降鳳梨乾」，深受消費者喜愛，胡麻及橄欖也是重要地方特產，品質優良。
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