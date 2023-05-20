疫情解封首次520 嘉市35對新人登記獲贈市長賀卡金鏟子

今天是疫情解封首次520（諧音我愛你），結婚喜日，嘉義市東、西區戶政事務所，共計35對新人完成結婚登記，市長黃敏惠送賀卡，城隍廟、九華山地藏庵分別贊助「金鏟子」及「雙囍對杯」，送給結婚登記、指定520結婚登記日新人，象徵祝福新人好孕（運）連連、增「鏟」報國。

為迎接520特殊日子，讓新人們留下美好回憶，東、西區戶政事務所將辦公室佈置得喜氣洋洋，讓新人彷佛置身結婚禮堂，為結婚登記日增添感動與溫馨，新人拍照開心說，「足感心，足感動！感謝市府精心安排！」

「520」諧音「我愛你」，疫情解封，17日至19日共計13對指定520為結婚登記日，今天有22對新人預約在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。

在充滿幸福日子裡，祝福有情人終成眷屬，勇媽市長黃敏惠為向新人表達祝福，鼓勵樂婚、願生，特別準備「祝福賀卡」送給指定520為結婚登記日的新人，地藏庵、城隍廟贊助「雙雙對對」雙囍對杯與象徵好孕到的「金鏟子」，準備甜蜜心型巧克力相贈，期望新的一代都能共同經營美滿的婚姻生活，攜手創造快樂幸福的未來，祝福每對佳偶永浴愛河、幸福成家早生貴子！