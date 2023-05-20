快訊

配偶涉謀殺！5億高中生墜樓亡遺產怎分配？律師分析：母親只能拿200萬

跟著巴菲特買日股 散戶善用攻略 用台幣也能賺一筆

輔助駕駛不是自動駕駛 遇5大盲點沒注意等於在玩命

疫情解封首次520 嘉市35對新人登記獲贈市長賀卡金鏟子

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供

今天是疫情解封首次520（諧音我愛你），結婚喜日，嘉義市東、西區戶政事務所，共計35對新人完成結婚登記，市長黃敏惠送賀卡，城隍廟、九華山地藏庵分別贊助「金鏟子」及「雙囍對杯」，送給結婚登記、指定520結婚登記日新人，象徵祝福新人好孕（運）連連、增「鏟」報國。

為迎接520特殊日子，讓新人們留下美好回憶，東、西區戶政事務所將辦公室佈置得喜氣洋洋，讓新人彷佛置身結婚禮堂，為結婚登記日增添感動與溫馨，新人拍照開心說，「足感心，足感動！感謝市府精心安排！」

「520」諧音「我愛你」，疫情解封，17日至19日共計13對指定520為結婚登記日，今天有22對新人預約在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。

在充滿幸福日子裡，祝福有情人終成眷屬，勇媽市長黃敏惠為向新人表達祝福，鼓勵樂婚、願生，特別準備「祝福賀卡」送給指定520為結婚登記日的新人，地藏庵、城隍廟贊助「雙雙對對」雙囍對杯與象徵好孕到的「金鏟子」，準備甜蜜心型巧克力相贈，期望新的一代都能共同經營美滿的婚姻生活，攜手創造快樂幸福的未來，祝福每對佳偶永浴愛河、幸福成家早生貴子！

市府民政處說，520逢假日，新人可預約當天結婚登記，也可在結婚登記日前3個辦公日向戶政所結婚登記，指定520為結婚登記日。媒人婆黃淑晴說，疫情期間許多準備結婚新人延誤婚期，疫情解封結婚新人增加，許多新人抱著嬰兒小孩結婚，雙喜臨門。

「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供
「520」諧音「我愛你」，疫情解封，，嘉市35對新人在東、西區戶政事務所辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。圖／嘉市府提供

結婚 新人 520

延伸閱讀

議員倡性專區 黃敏惠：需民意支持

嘉義市美女議員質詢要求性專區引發熱議 議長、議員表尊重

美女議員要求開放性專區 黃敏惠：市民要有高度共識

國中會考後天登場 嘉義市長黃敏惠送考生高「粽」包

相關新聞

南市運河雙管齊下 廢水截流、曝氧系統打造親水環境

為讓台南運河水質更好，帶動觀光發展，南市府水利局今天表示，市長黃偉哲4年多來投入17億元整頓。為加速改善運河水質，在民生...

疫情解封首次520 嘉市35對新人登記獲贈市長賀卡金鏟子

今天是疫情解封首次520（諧音我愛你），結婚喜日，嘉義市東、西區戶政事務所，共計35對新人完成結婚登記，市長黃敏惠送賀卡...

浴火重生共榮 嘉市鐵路高架區歷史建築原南國運送店修復啟動

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築，文化局為搶救文化...

地政鑑界錯誤 房蓋一半被迫停工

嘉義縣治特區一處私人工地，日前經水上地政事務所鑑界4次，地主申請建照核發蓋房，未料地基剛蓋好，距上次鑑界僅隔短短1個月，...

雲林小日月潭 植千棵樹苗

雲林縣減碳生活行動年，縣府以適地、適木概念，規畫全縣植20萬棵樹，綠美化11.8公頃土地，縣長張麗善昨天到有「小日月潭」...

九崴電廠案 南市府：沒共識不審查

九崴南科天然氣發電廠開發案，計畫在台南市安南區及安定區交界處設廠，地方強烈反對。台南市議會昨天召開專案報告，不分黨派議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦