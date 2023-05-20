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南市運河雙管齊下 廢水截流、曝氧系統打造親水環境

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府設置遠端微氣泡溶氧系統，藉由提高運河含氧量改善水質，強化自淨能力。圖／南市府水利局提供
南市府設置遠端微氣泡溶氧系統，藉由提高運河含氧量改善水質，強化自淨能力。圖／南市府水利局提供

為讓台南運河水質更好，帶動觀光發展，南市府水利局今天表示，市長黃偉哲4年多來投入17億元整頓。為加速改善運河水質，在民生截流站設置遠端微氣泡溶氧系統，藉由提高運河含氧量改善水質，強化自淨能力。

水利局表示，經檢測，曝氣系統周圍溶氧可達3mg/L以上，提供生物良好棲息地環境，後續也將於中正截流站加佈溶氧系統，以擴大曝氣範圍，相關工程已在今年5月完成決標作業，預計於8月可完成安裝改善運河水質。

除了改善水質，市府也於源頭處攔截汙水流入安平運河，積極推動汙水下水道系統，32年來已投入建設經費約 135 億元，目前安平運河集水區用戶接管率已達7成，加上運河周邊5處截流站及34處雨水箱涵與側溝截流設施，每日約攔截7.8萬噸民生汙水至安平水資源回收中心處理，目前已為安平運河杜絕9成汙染來源。

未來將配合汙水下水道工程，針對目前運河沿岸尚未處理、水質較差且水量大的26處排水口辦理截流，每日約可截流5400噸汙水，未來也將視水質改善成果，積極向中央爭取經費辦理底泥清淤及盲段水體交換等工程，以提升運河水質，打造親水家園。

水質 水利局 黃偉哲

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