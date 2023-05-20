浴火重生共榮 嘉市鐵路高架區歷史建築原南國運送店修復啟動

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固，申請文資局補助，讓這棟見證日治時期運輸店歷史，串聯同區域另一處歷史建築「嘉義鐵道倉庫」彼此呼應，完整呈現鐵道運輸、倉儲功能。

南國運送店位在北興街35號，木構造建築經火災毀損，但其具入母式屋頂與西式屋架，且木窗框線腳修飾典雅，符合歷史建築登錄基準，2月22日登錄嘉市第32處歷史建築，位處鐵路高架化後轉運中心客運車輛出入路徑，未來修復再利用將為醒目入口意象，成為木都城市的最佳代言建築物。

文化局說，該棟建築物火災前評估後列冊追蹤，災後專家學者現勘評估，認為火災雖造成構造物嚴重損害，惟建築物主構架、構造樣式均尚可經整修復原，彰顯工藝價值及早年車站運輸歷史定位。

登錄歷史建築後，3月向文資局申請提報緊急加固計畫，針對毀損部分緊急加固，施作棚架保護結構安全，以利後續修繕；4月27日文資局召開補助審查會議，以便加速協助屋主修復。

屋主郭天志說，這棟木屋1991年向嘉義合同運送限公司董事長鄭又容購買，當時建物閒置10餘年，搬入後母親經營理髮店，提供嘉市脊椎損傷協會會址。室內除因應淹水墊高貼磁磚，更新兩次室內電線外，幾乎未大幅更動，全棟以台灣檜木建造的2層樓建築，相當珍貴值得保留下來。