快訊

配偶涉謀殺！5億高中生墜樓亡遺產怎分配？律師分析：母親只能拿200萬

跟著巴菲特買日股 散戶善用攻略 用台幣也能賺一筆

輔助駕駛不是自動駕駛 遇5大盲點沒注意等於在玩命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浴火重生共榮 嘉市鐵路高架區歷史建築原南國運送店修復啟動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固。圖／文化局提供
嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固。圖／文化局提供

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固，申請文資局補助，讓這棟見證日治時期運輸店歷史，串聯同區域另一處歷史建築「嘉義鐵道倉庫」彼此呼應，完整呈現鐵道運輸、倉儲功能。

南國運送店位在北興街35號，木構造建築經火災毀損，但其具入母式屋頂與西式屋架，且木窗框線腳修飾典雅，符合歷史建築登錄基準，2月22日登錄嘉市第32處歷史建築，位處鐵路高架化後轉運中心客運車輛出入路徑，未來修復再利用將為醒目入口意象，成為木都城市的最佳代言建築物。

文化局說，該棟建築物火災前評估後列冊追蹤，災後專家學者現勘評估，認為火災雖造成構造物嚴重損害，惟建築物主構架、構造樣式均尚可經整修復原，彰顯工藝價值及早年車站運輸歷史定位。

登錄歷史建築後，3月向文資局申請提報緊急加固計畫，針對毀損部分緊急加固，施作棚架保護結構安全，以利後續修繕；4月27日文資局召開補助審查會議，以便加速協助屋主修復。

屋主郭天志說，這棟木屋1991年向嘉義合同運送限公司董事長鄭又容購買，當時建物閒置10餘年，搬入後母親經營理髮店，提供嘉市脊椎損傷協會會址。室內除因應淹水墊高貼磁磚，更新兩次室內電線外，幾乎未大幅更動，全棟以台灣檜木建造的2層樓建築，相當珍貴值得保留下來。

文化局調查研究，這棟是鐵道運輸相關建築物僅存全木構，曾見證日治時期運輸店歷史，1932年建造，是當時運輸同業組合裡一家名為「南國公司」運送店，位於台鐵、林鐵、糖鐵交會處，是集客運、貨運、糖運、材運等四鐵共構的絕佳地點。

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固。圖／文化局提供
嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固。圖／文化局提供

歷史建築 文化局

延伸閱讀

大陸發改委：中吉烏鐵路可行性研究三方簽署共識備忘錄

比國定古蹟鄭用錫墓還老 竹市這處墓葬登錄歷史建築

王美惠爭嘉市總圖經費潘文忠指市府延遲 文化局駁斥

端午節應景標線 嘉市區出現肉粽標線？

相關新聞

南市運河雙管齊下 廢水截流、曝氧系統打造親水環境

為讓台南運河水質更好，帶動觀光發展，南市府水利局今天表示，市長黃偉哲4年多來投入17億元整頓。為加速改善運河水質，在民生...

疫情解封首次520 嘉市35對新人登記獲贈市長賀卡金鏟子

今天是疫情解封首次520（諧音我愛你），結婚喜日，嘉義市東、西區戶政事務所，共計35對新人完成結婚登記，市長黃敏惠送賀卡...

浴火重生共榮 嘉市鐵路高架區歷史建築原南國運送店修復啟動

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原『南國運送店』」，2021年10月遭祝融毀損，2月登錄歷史建築，文化局為搶救文化...

地政鑑界錯誤 房蓋一半被迫停工

嘉義縣治特區一處私人工地，日前經水上地政事務所鑑界4次，地主申請建照核發蓋房，未料地基剛蓋好，距上次鑑界僅隔短短1個月，...

雲林小日月潭 植千棵樹苗

雲林縣減碳生活行動年，縣府以適地、適木概念，規畫全縣植20萬棵樹，綠美化11.8公頃土地，縣長張麗善昨天到有「小日月潭」...

九崴電廠案 南市府：沒共識不審查

九崴南科天然氣發電廠開發案，計畫在台南市安南區及安定區交界處設廠，地方強烈反對。台南市議會昨天召開專案報告，不分黨派議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦