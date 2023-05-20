雲林小日月潭 植千棵樹苗

雲林縣減碳生活行動年，縣府以適地、適木概念，規畫全縣植20萬棵樹，綠美化11.8公頃土地，縣長張麗善昨天到有「小日月潭」美名的口湖鄉椬梧滯洪池，與地方民眾一起種下厚葉石斑木、水黃皮共千棵樹苗，盼苗木成林，成濱海新觀光亮點。

張麗善指出，縣府以低碳、負碳農業及落實淨零綠生活2大主軸，由縣府各局處和20鄉鎮市公所展開全境植樹行動，目前已在四湖、二崙、古坑、斗南、大埤等山、海鄉鎮種下上萬棵苗木。盼口湖鄉椬梧滯洪池苗木成林，四季池景相映白、紫花朵，將成為新一處濱海觀光亮點。

張麗善說，此次順應口湖鄉位處沿海的地理環境，選用耐風、耐鹽且根系發達的厚葉石斑木、水黃皮等原生樹種共千棵，由地方號召百人一起種下，分別會在夏季、春秋季綻放白色、淡紫色花朵，點綴椬梧滯洪池日夜清幽景色，怡然自得。

椬梧滯洪池廣達100公頃，被譽為是「雲林版的日月潭」，擁有豐富濕地生態景觀，張麗善說，沿湖有自行車道，民眾可在湖邊騎乘自行車，探索口湖秘境，在景觀台休憩，可觀賞到湖中生態島及多種鳥類。