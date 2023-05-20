地政鑑界錯誤 房蓋一半被迫停工

嘉義縣治特區一處私人工地，日前經水上地政事務所鑑界4次，地主申請建照核發蓋房，未料地基剛蓋好，距上次鑑界僅隔短短1個月，地政又來鑑界指稱地主越界，造成民眾須拆屋還地，縣議員黃惠汝昨在議會怒批太離譜，與陳情者奔波半年，地政處卻說不是他們的權限，僅能走國賠漫漫長路。

議員黃惠汝提及水上地政事務所鑑界錯誤，造成民眾工程被迫停工，面臨拆屋還地離譜事件。地政處長邱慧燕說，確實鑑界錯誤，目前已更正；縣長翁章梁說，為錯誤跟當事人道歉，將找時間約議員、當事人及相關單位，到縣長室調處，盼有圓滿結果。

黃惠汝說，民眾拆3次以上的越界爭議處，拆鋼板、割鋼筋，就連水管都打破，停工半年，仍無法復工，背負貸款壓力，水上地政卻以不是他們權限推責態度消極，當事人僅能走國賠的漫漫長路，鑑界問題並非單一案件，而是通案，昨天成立專案小組後，加速後續追蹤及監督，盼地政機關建立完善機制、流程。

縣長翁章梁表示，縣府座標引用錯誤，他正式跟當事人道歉，將找時間約議員及當事人及相關單位一起在縣長室調處，盼有圓滿結束。地政處長邱慧燕說，鑑界偏差已懲戒相關人員，已做更正完成，確實有越界建築部分，經過5次以上協調，才決定拆除，會再檢討流程。