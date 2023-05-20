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九崴電廠案 南市府：沒共識不審查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議會不分黨派反對九崴電廠及儲能場，指業者設址不當。記者吳淑玲／攝影
台南市議會不分黨派反對九崴電廠及儲能場，指業者設址不當。記者吳淑玲／攝影

九崴南科天然氣發電廠開發案，計畫在台南市安南區及安定區交界處設廠，地方強烈反對。台南市議會昨天召開專案報告，不分黨派議員一面倒反對，議長邱莉莉揚言會期內率隊到行政院陳情，市府經發局長林榮川表示，地方及議會均表達反對，沒有民意支持，九崴若提案申請，市府會拒絕不會審查。九崴回應會繼續努力與當地居民溝通，希望能獲得多數居民的認同，化解疑慮，盼獲各界支持。

台南市議會昨進行九崴發電廠及併網型儲能系統專案報告，反對九崴民眾手持標語抗議選址不當，議長邱莉莉、副議長林志展，及民進黨黨團總召郭鴻儀、國民黨團書記長蔡育輝、無盟黨團總召陳昆和、台灣基進議員李宗霖等議員出席表達反對九崴電廠選址不當。

台史博社區居民自救會代表黃銀姝說，九崴電廠鄰近安定、安南區及永康區等人口稠密區，半徑5公里內的人口約12萬人，約有40所學校、6間醫院，有公安及空汙疑慮，一致反對到底。

市府祕書長方進呈、經發局長林榮川及環保局長許仁澤等都表示，九崴第一次環評就表達地方反對，立委郭國文和陳亭妃均召開過地方座談會，要求尊重民意停止設廠，議會也通過反對，市府承諾與市民站在一起，在沒有共識前，不會審查九崴電廠開發案。

議員沈家鳳則指新營、柳營等儲能場選址錯誤，位在地方門面又緊鄰加油站，萬一火災爆炸有安全疑慮，多位議員指台南已有26場儲能場，地方都不知道，要求市府嚴格把關，比照台中、高雄要有案場選址標準。

林榮川說已有審查要點加強把關，召開跨局處審查，申請前要先跟地方溝通，與周邊退縮安全距離並設置隔離綠帶，鄰近人口稠密區則媒合業者另尋適合場所，化解民眾疑慮。

議員 台南 邱莉莉

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