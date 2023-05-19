曾文水庫單日雨量逾80毫米 蓄水不無小補

台南今天下午起出現較明顯降雨，多數地區雨勢維持不久，但處於低水位的曾文水庫迎來今年以來單日累積最高降雨量，至晚間9時有83.9毫米，上游阿里山也有破百毫米，對水情不無小補。

受鋒面影響，台南今天天氣不穩定，上午就有局部陣雨出現，下午雨勢更明顯，部分地區雨勢不小，也有不少民眾上網分享感受到下大雨的氣氛，但多數地區雨勢未持續太久，傍晚後各地雨勢都趨緩。

根據中央氣象局晚間9時觀測資料顯示，台南地區今天累積雨量最多的是白河區38毫米，其次為玉井區34毫米、南化區33毫米。

曾文水庫上游集水區的嘉義縣大埔鄉一帶，今天雨勢比台南明顯許多，經濟部水利署南區水資源局統計，至晚間9時為止，曾文水庫集水區累積雨量83.9毫米，為今年單日最高降雨量，南化水庫集水區則有36毫米，這波降雨對水情助益還有待觀察。

南區水資源局晚間9時觀測資料指出，曾文水庫蓄水量3445萬立方公尺，蓄水率6.8%，較今天上午微幅增加，相連通的烏山頭水庫蓄水量3545萬立方公尺，蓄水率44.75%，南化水庫蓄水量1574萬立方公尺，蓄水率17.59%。