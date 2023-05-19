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台南安南區全民運動館動土 水邊高腳屋拚全國最漂亮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供
斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供

斥資2.6億元興建的台南市安南區全民運動館，今天舉行動土典禮，基地位於九份子，原址為台江內海，兩棟館舍以高腳屋方式立於水岸邊，利用跨橋連接，透過如聚落巷弄般，行走於水岸棧道，順應既有基地景觀，預計於2025年中旬完工。

市長黃偉哲與教育部體育署代表，以及立法委員陳亭妃、市議員郭清華、李中岑、Ingay Tali穎艾達利、許至椿、陳皇宇、陳怡珍等一同參與動土祈福，期盼工程順利完工。

黃偉哲表示，中央前瞻預算補助每個縣市兩億元打造兩座全民運動館，各區都希望雀屏中選，讓他好生為難，經過仔細評估後，南市府第一選定安南區，第二選定新營，要先落實溪南、溪北區域發展。為滿足更大需求，市府並自籌經費興建永康全民運動館，未來也會繼續爭取經費，打造更多的全民運動館。

體育局表示，南市爭取教育部體育署補助安南區全民運動館經費共2.6億元，其中體育署補助1億元，市府自籌1.6億元，基地位於九份子樂活路及宜居二路口，其原址為台江內海，兩棟館舍以高腳屋方式立於水岸邊，主入口為A棟，利用跨橋連接西側B棟，透過如聚落巷弄般，行走於水岸棧道，順應既有基地景觀，預計於114年中旬完工。

體育局指出，安南區全民運動館興建總樓地板面積約4125平方公尺，規劃地上2層空間，設置瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場的多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項運動空間，設置無障礙設施及性別友善浴廁，完工後將提供安南區居民嶄新運動空間，無需顧慮天氣影響，四季皆有運動健身場所。

體育局表示，體育署補助的新營全民運動館也已進入工程發包階段，預計今年下半年動工。市府接下來也自籌經費興建永康、仁德及善化全民運動館，以滿足市民朋友的運動需求，提供溪南、溪北市民便利性佳、優質安全的運動休閒空間。

斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供
斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供
斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供
斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供
斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供
斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供
斥資2.6億元，台南市安南區全民運動館今天動土，市長黃偉哲盼打造更多全民運動館。圖／台南市政府提供
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