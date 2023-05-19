台南天然氣電廠選址惹議 議長擬率隊赴政院陳情

台南市議會今天針對九崴南科天然氣發電廠、新營與柳營儲能場設址辦理專案說明會，居民組成自救會前往議會陳情，多名不同黨派議員相挺，議長邱莉莉也允諾帶隊到行政院陳情。

下午有不少民眾手持抗議標語，在邱昭勝、沈家鳳等議員帶領下，到市議會門口呼口號，要求市府針對設立九崴南科天然氣發電廠，及新營與柳營儲能場選址不當等案，正面回應民意，並承諾對發電廠和儲能場設置進行嚴格把關，不應在未獲在地民眾共識前輕易放行。

邱昭勝表示，九崴電廠計畫占地高達25.9公頃，預定設於台灣歷史博物館北面台糖農場，案址半徑5公里內除有社會住宅、安南醫院等重要設施，更有超過數萬名居民，明顯選址不當。

沈家鳳說，新營、柳營兩地的儲能場也因選址問題面對居民陳抗，呼籲市府除要嚴格訂定管理規範外，更要考量在地居民的意見，以認真負責的態度來回應民意。

台南市議會國民黨團發布新聞稿指出，台南肺腺癌罹患率在各縣市名列前茅，又要在住宅區蓋天然氣發電廠，現在連民進黨議員都在壓力下站出來反對，國民黨團絕不贊成任何天然氣廠在台南設廠。

台南市副議長林志展說，不惜辭去議員職務也會站在地方居民這邊，議長邱莉莉則說，計畫在這個會期帶領全體議員到行政院表達地方心聲。

台南市政府經濟發展局長林榮川表示，行政院環保署去年9月召開九崴電力南科天然氣發電廠計畫環境影響說明會，市府已表達此案可能有空污、天然氣管線安全性及回饋金等民眾關心的議題，應加強與地方溝通，今年1月也曾召開記者會，承諾在中央與地方沒有共識前，將不會審查九崴電廠開發案。

林榮川說，儲能場的部分則會加強把關，召開跨局處審查，申請前要先與地方溝通，與周邊退縮安全距離並設置隔離綠帶，鄰近人口稠密區則媒合業者另尋適合場所。