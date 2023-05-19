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南市消防隊員黃偉哲遭傷患掌摑 「黃偉哲慰問黃偉哲」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今日前往慰問遭施暴的救護人員，嚴厲遏止對公務員施暴的行為。也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今日前往慰問遭施暴的救護人員，嚴厲遏止對公務員施暴的行為。也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」圖／台南市政府提供

台南市政府消防局中正分隊昨日凌晨接獲勤務中心派遣，前往中西區青年路執行緊急救護，將傷者送往衛生福利部台南醫院，到院後於急診門口與護理人員交接時，該傷患無故朝執勤隊員黃偉哲臉上掌摑，造成黃員左側臉頰及耳鈍傷。

市長黃偉哲今日前往慰問遭施暴的救護人員，強調公權力需確實伸張，同時要嚴厲遏止對公務員施暴的行為。黃市長也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」

黃偉哲說，公務員執行公務的過程中，皆受到法律明文規定的保護，尤其是第一線的醫護、警消人員，當他們的人身安全及生命受到威脅時，更是零容忍，絕對會依法遏止對公務員施暴。

消防局表示，中正91兩名救護人員於當日凌晨2時許到達現場，發現傷者右手擦傷、左臀疼痛，救護同仁包紮止血完後，將傷者送往衛生福利部台南醫院，到院後於檢傷區檢傷時，傷者在擔架床上向救護人員黃偉哲叫囂「你要打我嗎?」，黃員口氣和緩告知「請你冷靜，現在在醫院，我們不會打你」。

但傷者隨後下擔架床用手掌摑救護人員黃偉哲左臉，造成其左側耳朵及臉頰鈍傷，後續聽力需門診追蹤，黃員已至醫院驗傷並至台南市警察局第二分局民權派出所提出妨害公務及傷害的告訴。

消防局強調，絕不容許救護暴力，後續也將協助救護人員提出告訴。同時，也提醒民眾，飲酒應適量，避免造成危險及傷害他人。

台南市長黃偉哲今日前往慰問遭施暴的救護人員，嚴厲遏止對公務員施暴的行為。也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今日前往慰問遭施暴的救護人員，嚴厲遏止對公務員施暴的行為。也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今日前往慰問遭施暴的救護人員，嚴厲遏止對公務員施暴的行為。也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今日前往慰問遭施暴的救護人員，嚴厲遏止對公務員施暴的行為。也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」圖／台南市政府提供

黃偉哲 台南 公務員

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