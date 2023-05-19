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鋒面通過 湖山水庫施放焰劑人工增雨

中央社／ 雲林縣19日電

受到鋒面影響，今天各地天氣不穩定，雲林嘉義地區略有降雨，但仁義潭等3座水庫進帳有限，湖山水庫在上午11時許施放焰劑進行人工增雨。

根據湖山水庫統計，昨天有效蓄水量1191.56萬立方公尺、蓄水率23.5％。今天截至下午2時有效蓄水量1184.38萬立方公尺、蓄水率23.4％，水庫水位持續下降。

湖山水庫管理中心主任李炎任接受中央社記者電訪時說，水利署委託台大團隊觀測雲層狀況，由於今天雲林地區條件符合，水庫上午11時30分在集水區施放焰劑人工增雨，期望有助於挹注水庫。

中央氣象局今天下午持續發布11縣市豪雨及大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，其中雲林地區及嘉義山區也有局部大雨發生機率。湖山水庫期望鋒面通過可以挹注水庫，緩解水情。

另外，根據台灣自來水公司第五區管理處統計，聯合運用的仁義潭和蘭潭水庫有效蓄水量為644.32萬立方公尺，蓄水率為18.90％。台灣自來水公司第五區管理處指出，嘉義縣市水情燈號目前為黃燈，水庫昨天進水量約3.47萬噸，而水庫出水量約8.63萬噸，入不敷出，呼籲民眾節約用水。

水庫 嘉義 雲林

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