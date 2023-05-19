烏龍罰單多 開車未繫安全帽、超速1千公里都有

手寫罰單常有錯誤，台中市議員李天生列舉烏龍罰單，有「超速1563公里」「駕駛汽車未繫安全帽」等，要求加速推動電子罰單，警察局表示，明年可全面實施電子舉發製單。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍台中市議員李天生質詢指出，111年台中市交通違規舉發案件，其中員警錯誤舉發件數245件，民眾申訴成功撤單880件，取締罰單未全面電子化，烏龍罰單不斷，要求加速推動電子罰單，提升執法品質。

李天生列舉多張烏龍罰單，罰單登載的偵測時速高達1623公里、超速1563公里，還有明明是騎乘重機，卻填寫「汽車駕駛人」，以及駕駛汽車未繫安全帽、限速「005」公里、「闖紅紅」等。

他說，手寫一張罰單需要5至10分鐘，但因時間匆忙、場所吵雜、民眾不耐等待等因素，常出現誤植情形，加上員警以站立方式，人工填寫方式寫罰單，字跡潦草不清。

李天生強調，警察局自2020年起推行電子製單，目前攜帶式印表機數量為499台，本年度購置120台，但仍是不夠的，要求要多購置電子罰單的電腦，讓手寫逐年減少。

警察局長李文章表示，目前有449台攜帶式印表機，今年將增加120台，初步應可滿足，若寫錯的員警，也會被申誡。警察局表示，自109年起，警察局將電子舉發製單列為交通執法重點政策之一，預計明年起警察局所屬各單位可全面實行電子舉發製單。