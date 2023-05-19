快訊

為何能繼承5億房產？18歲男身世被起底「阿公其實是親爸」

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

烏龍罰單多 開車未繫安全帽、超速1千公里都有

中央社／ 台中19日電

手寫罰單常有錯誤，台中市議員李天生列舉烏龍罰單，有「超速1563公里」「駕駛汽車未繫安全帽」等，要求加速推動電子罰單，警察局表示，明年可全面實施電子舉發製單。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍台中市議員李天生質詢指出，111年台中市交通違規舉發案件，其中員警錯誤舉發件數245件，民眾申訴成功撤單880件，取締罰單未全面電子化，烏龍罰單不斷，要求加速推動電子罰單，提升執法品質。

李天生列舉多張烏龍罰單，罰單登載的偵測時速高達1623公里、超速1563公里，還有明明是騎乘重機，卻填寫「汽車駕駛人」，以及駕駛汽車未繫安全帽、限速「005」公里、「闖紅紅」等。

他說，手寫一張罰單需要5至10分鐘，但因時間匆忙、場所吵雜、民眾不耐等待等因素，常出現誤植情形，加上員警以站立方式，人工填寫方式寫罰單，字跡潦草不清。

李天生強調，警察局自2020年起推行電子製單，目前攜帶式印表機數量為499台，本年度購置120台，但仍是不夠的，要求要多購置電子罰單的電腦，讓手寫逐年減少。

警察局長李文章表示，目前有449台攜帶式印表機，今年將增加120台，初步應可滿足，若寫錯的員警，也會被申誡。警察局表示，自109年起，警察局將電子舉發製單列為交通執法重點政策之一，預計明年起警察局所屬各單位可全面實行電子舉發製單。

罰單 警察 台中市

延伸閱讀

開汽車要戴安全帽？烏龍罰單錯誤百出 議員批惹民怨

中捷軌道有異物仍撞上 議員：捷運系統是否出問題？

台中大里聯合行政中心怎麼蓋 市府：謹慎評估及籌預算

台中大里聯合行政中心 市府評估不加高採自建

相關新聞

嘉義山區大雨 台18線阿里山公路69.3k大小落石襲道路

嘉義縣山區下大雨，阿里山公路台18線69.3k下午3點45分大量大小落石從山壁滾滾落下，造成車輛暫無法通行，剛好有保全人...

睽違16年全運會10月台南登場 體育局長：目標30面金牌

台南市睽違16年後主辦全國運動會，10月21日至26日在台南登場，市議會今天進行專案報告，議員對新成立的體育局寄予厚望，...

南市消防隊員黃偉哲遭傷患掌摑 「黃偉哲慰問黃偉哲」

台南市政府消防局中正分隊昨日凌晨接獲勤務中心派遣，前往中西區青年路執行緊急救護，將傷者送往衛生福利部台南醫院，到院後於急...

扯！嘉義工地房蓋一半 地政來通知鑑界錯誤被迫停工

嘉義縣議員黃惠汝今在議會臨時會，提及水上地政事務所鑑界錯誤，造成民眾工程被迫停工，面臨拆屋還地離譜事件。地政處長邱慧燕說...

美女議員要求開放性專區 黃敏惠：市民要有高度共識

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，當選嘉義市議員，外型及穿著吸引目光。上午質詢，主張開...

台南亞太棒球村成棒副球場完工 體育局：全運會可開賽

全國運動會10月在台南舉行，台南市議員今在議會專案報告關切亞太棒球場進度，是否能趕上全運會，工務局長蘇金安表示已取得使用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦