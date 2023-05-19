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嘉義徵才近8成工作免經驗 吸引500人找機會

中央社／ 嘉義縣19日電

勞動部朴子就業中心今天在嘉義縣立體育館舉辦徵才活動，現場逾700個工作職缺，近8成免經驗，吸引500人找機會；近來無人機產業蓬勃發展，飛控軟體工程師薪資高達120K。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟致詞表示，即將進入畢業旺季，雲嘉南分署四處舉辦徵才活動，協助應屆畢業青年找工作，也幫企業補足人力，今天邀約徵才的廠商全是嘉義在地知名企業。

徵才廠商包括大成長城、大瓏企業、哈林企業、益森彩藝、中一食品、星巴克、五鮮級國際餐飲等23家企業參與，釋出723個職缺，其中超過550個職缺免經驗就能應徵。

政府近年積極在嘉義縣打造無人機載具產業重鎮，樂飛創新公司也在現場展示大型無人機，樂飛創新公司專案經理劉俊佑表示，台灣無人機載具產業正蓬勃發展，無人機已逐漸普及應用於軍用、商業、農業、運輸等各領域，未來產業前景看好。

劉俊佑指出，目前公司正擴大徵才，今天開出的職缺有工程師、產品專員與業務等，其中性能工程師與無人機飛控軟體工程師薪資高達80K至120K不等。

劉邦棟指出，已就業或待業民眾若想強化競爭力，可到雲嘉南分署各就業中心職訓學專長，不僅學費全免，還能提升職能，目前有電機、電子、營建、機械等4大職群、逾30個職類課程可供選擇。

現場除了徵才外，還有履歷健檢、視障按摩體驗、多元單位及庇護工場聯合展售、職訓成果推廣及展示等，因其中將近8成職缺免經驗，同時還有不少高薪職缺，吸引500名民眾前往尋找工作機會。

職缺 嘉義

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