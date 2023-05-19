反九崴電廠、儲能場選址不當 台南議長：率隊上行政院陳情

台南市九崴南科天然氣發電廠、新營與柳營儲能場設址引發地方居民強烈反彈，台南市議會下午辦理專案說明會，自救會居民到場表達反對心聲，不分黨派議員也出席支持，議長邱莉莉表示，不是反對發電廠而是反對選址不當，這個會期將率隊57位議員到行政院陳情，讓行政院長知道地方反對到底。

九崴發電廠計畫在台南市安南區及安定區交界處興設，引發地方居民強烈反對，台史博社區居民自救會代表黃銀姝受邀議會說明反對的理由，指電廠半徑5公里內的人口約12萬人，還有中大型社區超過10個，大小學校10所，還有安南醫院，廠址上方為安定區、新市區，下風處為安南區、永康及北區人口密集處，約有40所學校、6間醫院，除影響空品外，若發生重大工安12萬市民生活恐造成重大危害。

反九崴發電廠的自救會居民數十人，今天也到議會陳情，高舉布條並呼口號選址不當表達反對，包括台南市議會議長邱莉莉及副議長林志展，國民黨團書記長蔡育輝、無黨聯盟召集人陳昆和及台灣基進議員李宗霖等幾乎不分黨派議員均到場表達不反對蓋電廠，但九崴選址不當，當地鄰近安定、安南區及永康區等人口稠密區，有公安及空污疑慮，一致反對到底。副議長林志展表達不惜辭議員，議長邱莉莉也說這個會期就要率全體議員到行政院表達地方心聲。

經發局長林榮川表示，環保署去年9月20日召開九崴電力南科天然氣發電廠計畫環境影響說明會，台南市已表達該開發案可能造成空汙、天然氣管線安全性及回饋金等，是地方民眾最關心議題，請落實召開環境影響說明會，加強與地方溝通協調，以釋民眾疑慮。

林榮川說，第一次環評就表達地方反對，立委郭國文和陳亭妃均召開過地方座誁會，要求尊重民意停止設廠，台南市政府今年1月19日也召開記者會，承諾與市民站在一起，在中央與地方沒有共識前，將不會審查九崴電廠開發案；

議員砲聲隆隆，指議會也反對，市府也允諾和市民站在一起，為何九崴廠至今還在推動？部分議員也表達堅決反對台南設置發電廠，只要市政府不發照，業者就無法開發。林榮川說，之前到行政院開會就表達一定要取得地方共識才能夠設置；

林榮川說儲能場將加強把關，召開跨局處審查，申請前要先跟地方溝通，與周邊退縮安全距離並設置隔離綠帶，鄰近人口稠密區則媒合業者另尋適合場所，化解民眾疑慮。有經過經發局申請的是3處，但議員沈家鳳指消防局說，台南已有26場儲能場，經發局長也無法掌握。