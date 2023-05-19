雲林歌唱大賽開放報名 金牌製作人陳子鴻、陳建騏親授課

雲林縣政府鼓勵懷有音樂夢想的年輕人，去年首度舉辦青瑟雲鈴歌唱競賽大賞，由金曲歌王趙傳、資深音樂製作人陳子鴻、薛忠銘等人擔任金牌培訓導師授課，培育歌唱新星，今年將再度舉辦，冠軍獎金5萬元，縣長張麗善鼓勵年滿15歲至35歲喜愛唱歌、熱愛表演的雲林青年們前來挑戰。

雲林曾孕育出許多樂壇大師級名人，如鄧麗君、趙傳及張信哲等歌手，縣政府為培養與厚植青世代影音產業潛力，辦理流行音樂人才培訓計畫「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」。

張麗善說，「青瑟雲鈴」除透過海選等關卡遴選優秀的青年歌手，在選拔過程中更邀請多位實力唱將及金牌音樂製作人擔任金牌培訓導師授課，雲林的孩子可以有這樣的機會接觸流行音樂殿堂，多虧了心繫雲林家鄉的金曲歌王趙傳。

趙傳有感於台灣流行音樂產業的人才缺乏經驗傳承，期待透過這次計畫吸引愛好音樂青年的關注，在雲林開發出更多具潛力的新世代接班人，他今天也與去年「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」冠軍得主張雅涵合唱，在場觀眾聽得如癡如醉。

縣府勞動暨青年事務發展處張世忠處長指出，今年歌唱競賽將透過海選，之後依序進行初賽、複賽及9月的決賽，青年朋友必須要充分展現演唱實力通過層層關卡過關斬將，才有機會站上LIVE BAND現場競演，前3名獎金分別為冠軍5萬元、亞軍3萬元以及季軍2萬元及優選3名各1萬元。

在晉級的過程中，預計於7月至8月期間進行6堂課程培訓，重磅邀請趙傳，還有中華流行音樂國際交流協會理事長尤景文、知名王牌音樂製作人陳子鴻、薛忠銘、近年打造許多金獎金曲的知名製作人陳建騏、以及二位金曲歌后潘越雲與依拜維吉親臨指導，教授音樂製作技巧、歌唱課程以及個別現場驗收指導。