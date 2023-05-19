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閱讀寶島歌王一生 台南文夏故事館5月20日開幕

中央社／ 台南19日電

台南市政府在有「寶島歌王」美稱的已故藝人文夏出生地麻豆區，規劃籌設「文夏故事館」，將於明天文夏冥誕日開幕，以沉浸式體驗及影音同步技術，帶觀眾閱讀文夏的一生。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，本名王瑞河的文夏出生地在麻豆，於去年4月辭世，台南市長黃偉哲感謝文夏帶給台灣人美好回憶，也肯定文夏對台灣民主的貢獻，特別指示應為文夏留下紀念。

台南市文化局指出，市府於去年9月於新營文化中心辦理「再見阿文哥」文夏紀念音樂會，更規劃籌辦文夏故事館，並獲得文化部支持，補助經費新台幣2000萬元，於麻豆區總爺藝文中心設立文夏故事館，如今館舍整修完成，於明天正式開幕。

文夏一生灌錄歌曲多達1200首，歌壇資歷超過一甲子，有「媽媽請你也保重」、「黃昏的故鄉」等經典歌曲，同時經歷台灣「禁歌」時期，共有99首歌曲曾遭禁，因此也被稱為「禁歌之王」，文夏的台語歌陪伴許多走過民主轉型歷程的台灣人，度過那段風雨飄搖的日子。

文化局指出，由文夏填詞、翻唱的「媽媽請你也保重」在華人圈傳唱一甲子，但這首歌曾遭當年的警備總部以軍人在軍中會想媽媽導致「懷憂喪志」為由禁唱，「黃昏的故鄉」也是曾被封鎖的禁歌。

文化局表示，文夏故事館將帶領大家回到那段有歌唱不得的歲月，展現文夏唱遊人生的故事，紀念文夏一生對台灣影視音文化的貢獻，展場以劇場造景方式表現7大主題，利用影音同步技術，讓觀眾以沉浸式體驗閱讀寶島歌王的一生。

文化局指出，明天下午2時特別安排「寶島歌王懷念金曲音樂會」，邀請陳明章、黃連煜、謝銘祐、文香等人演唱文夏膾炙人口的作品，與民眾一起緬懷國寶級歌王。

文夏 文化局

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