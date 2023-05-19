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方便偏鄉老人就醫 台南小黃公車藍29行駛西港19處醫療據點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
健保醫療與交通跨域合作，台南小黃公車藍29串起西港偏鄉醫療網絡。圖／健保署南區提供。
健保醫療與交通跨域合作，台南小黃公車藍29串起西港偏鄉醫療網絡。圖／健保署南區提供。

中央健康保險署與台南市政府合作，協助台南市西港區14家醫事機構及8處巡迴醫療據點，近9成均能納入公車或小黃公車停靠站，完成偏鄉長輩從住家到社區醫療據點的最後一哩路。

健保署南區分署表示，南市西港區共12個里、居民2萬4756人，其中65歲以上老年人口比率約15%，有5家西醫診所、3家牙科診所、1家中醫診所及5家藥局，醫療資源多集中於西港里及慶安里，餘10里為無醫村里，除2里距離醫療資源較近外，其餘8里自102年起由千日好診所、珉安診所、海寮診所及愛欣診所定期進駐社區，提供當地居民巡迴醫療服務，獲得當地民眾滿意度96%之高度肯定。

健保署南區業務組長林純美組長表示，健保署巡迴醫療將醫師送入偏鄉，自2021年起更主動連結醫療與交通，盤點當地開業醫事服務機構、巡迴醫療據點及服務人次等資料，與台南市政府交通局跨域合作，將這些場域納入公車或小黃公車停靠站。截至今年5月，台南市西港區14家醫事機構及8處巡迴醫療據點，已有19處(86%)有公車或小黃公車經過，歡迎鄉親多加搭乘利用，讓就醫更便利。

經過台南市西港區當地開業醫事服務機構及巡迴醫療據點的交通路線，歡迎民眾多加利用。圖／健保署南區提供
經過台南市西港區當地開業醫事服務機構及巡迴醫療據點的交通路線，歡迎民眾多加利用。圖／健保署南區提供

公車 台南 健保

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