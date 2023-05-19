方便偏鄉老人就醫 台南小黃公車藍29行駛西港19處醫療據點

中央健康保險署與台南市政府合作，協助台南市西港區14家醫事機構及8處巡迴醫療據點，近9成均能納入公車或小黃公車停靠站，完成偏鄉長輩從住家到社區醫療據點的最後一哩路。

健保署南區分署表示，南市西港區共12個里、居民2萬4756人，其中65歲以上老年人口比率約15%，有5家西醫診所、3家牙科診所、1家中醫診所及5家藥局，醫療資源多集中於西港里及慶安里，餘10里為無醫村里，除2里距離醫療資源較近外，其餘8里自102年起由千日好診所、珉安診所、海寮診所及愛欣診所定期進駐社區，提供當地居民巡迴醫療服務，獲得當地民眾滿意度96%之高度肯定。