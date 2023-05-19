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南市停車熱區再增823席智慧停車格 全市4000席建置完成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康區中山南路。圖／台南市交通局提供
永康區中山南路。圖／台南市交通局提供

台南市路邊停車熱區更停車服務與管理更完善，市府引進的智慧停車柱全數4000席已全數完成建置，明天起啟用北區、中西區、南區、安平區、仁德區、東區及永康區等823席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳停車費，也能在台南好停APP提供即時停車格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。

交通局表示，明天新啟用第四階段823席(北區公園南路、海安路、臨安路、民德路、開南街、小東路147巷、中西區樹林街、南寧街、永福路、小西門、慶中街、南區大同路、勞工中心、新興東路、水交社路、水交社1街、大林路、新建路、仁德區文華路、安平區國平西路、東區長榮路、府連東路、崇德路、崇仁街、德光街、後甲一路、永康區東橋八街、東橋十二街及中山南路等路段，與前階段總計完成建置2026席「智慧停車格」，未來將持續盤點合適區位建置「智慧停車格」，期能持續推廣完整的智慧路邊停車服務，讓民眾享受更滿意的停車體驗。

交通局長王銘德指出，因應電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，在不影響非電車的停車權益下，目前已提供14席(安平區府前路外停車場、北區公園南路、中西區建業街、歸仁停五停車場及停八停車場)「智慧充電」停車格，讓電動車可以在停放車輛的同時滿足充電的需求，未來也將持續尋覓合適位置，擴展服務範圍。

市長黃偉哲表示，台南是歷史悠久的開台首府觀光景點豐富，停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是任內重要任務，運用智慧交通管理也是台南市政府宜居城市政策重點發展面向。

王銘德表示，2019年4月啟用「智慧路邊停車計費系統」後，建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6%，透過連續3年上千份滿意度調查發現，市民對智慧停車柱的繳費多元、方便、節省時間、停車資訊透明、無紙開單環保、即時格位資訊等服務高達90%的滿意正面評價，顯見「智慧停車計費系統」是受民眾支持的優良政策。

永康區大橋八街。圖／台南市交通局提供
永康區大橋八街。圖／台南市交通局提供
台南市中心小西門。圖／台南市交通局提供
台南市中心小西門。圖／台南市交通局提供

台南 停車場 東區

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