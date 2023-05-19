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到嘉義買得起房？新開發區建案翻倍漲 議員提青年居住正義

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市湖子內區段徵收開發區建案爆增，新建房子林立，有如新市鎮。圖／嘉市府提供
嘉義市湖子內區段徵收開發區建案爆增，新建房子林立，有如新市鎮。圖／嘉市府提供

嘉義市前立委、現任勞動部政務次長李俊俋，昨天在立法院接受質詢時表示，不僅青年買不起房、中高齡也買不起房，但如果到嘉義大概都買得起，歡迎大家到嘉義買房，引發議論。

時代力量議員王浩昨天在嘉義巿議會質詢財稅局長林瑞彥提到，嘉市青年買房越來越困難，根據內政部截至4月的實價登錄，2房每坪從22萬漲到26萬，東森房屋研究中心也顯示，不管是華廈、大樓或公寓，2019年起3年漲幅也達到成長了15%到25%。」但從市府回答，還是非常遺憾，目前尚未針對囤房者制定差別稅率，也就是囤房稅。

王浩說，嘉義房價低，比起六都是可以負擔，但內政部2022年第4季房價負擔能力指標，各縣市房價所得比，台北15倍多、台中11倍多，換句話說，對家戶而言，全戶可支配所得，得全數投入10幾年才足以在台北、台中買房；嘉義市雖然是較低的6.65倍，但仍然是年輕人望之卻步的房價。

試想一個家庭，尚且要不吃不喝6年多，才買的起房子，對於許多單身年輕人，面臨物價飆漲、薪資凍漲的環境，背負長年房貸成為房奴，也還不能確保未來薪資增漲的幅度，能否穩定的繳20、30年的房貸。

王浩表示，嘉義市這3、4年的驚人漲幅，就已經讓他身邊的嘉義年輕朋友，不敢動買房的念頭，選擇成為躺平族、租屋族，再加上，位於後站的首兩批社會住宅最快也要後年2025年的夏天才完工，總戶數僅350戶，不論是中央或地方政府，請務實面對年輕人的痛苦，呼籲保障青年世代的居住正義，絕對不是一句空泛口號，而是要實際透過各項政策，給下一代住得起的未來。

市府地政處說，新開發的湖子內區段徵收建案爆增，新建房子林立，8年前剛開發完成，每坪標售10萬元，至今交易價翻倍漲到逾20萬元以上；嘉市目前透天厝常見平均成交價，以地坪23坪至28坪之間房子，大概落在1500萬至2000萬元之間。

嘉義 青年 房子

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