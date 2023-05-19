古蹟嘉義火車站光環境改善完工 回復古樸之美華麗轉身迎客

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵攜手嘉義市政府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後一部「光環境改善工程，原訂上月底完工，延遲至今啟用，火車站大門重啟，昨晚試燈，暖色光影溫暖遊子，延伸遮風避雨步行與接送空間，提升人本空間及景觀環境，車站華麗轉身，讓人驚豔。

市府交通處說，原火車站前風雨走廊太陽能板被批妨礙觀瞻，協調後拆除，光環境改善工程完工，採暖色系間接光源，避免刺眼，點亮火車站低調優雅古蹟，與一旁市立美術館相互呼應，讓城市的美從市中心點向外發散，站前廣場座椅、地磚、植栽、公車候車亭一併改善，煥然一新吸睛。

台鐵改造第一階段透過簡化、拆除整合，將車站內外較繁複物件拆卸，第二階段候車大廳改造，保留車站門窗、天花、牆面、地磚等，強化空間向度，將服務性設施整合集中，改善燈帶下方售票及車站服務等資訊，服務更便民。

嘉義火車站創建於1896年，是台鐵縱貫線上第一個出現鋼筋混凝土構造車站，車站外觀或內裝可以看到部分象徵西洋歷史樣式的裝飾元素，歷經127年歲月，透過減法美學，重新找回原始風貌。

火車站是嘉市門面，單日進出約2萬人，是雲嘉南交流匯集交通樞紐，市長黃敏惠任內啟動改造，經前市長涂醒哲及黃敏惠當選第三任，持續進行，先完成站前廣場美化改造，去年台鐵以減法美學，簡化及拆除車站內外繁複物件，回復古樸及美麗古蹟立面。