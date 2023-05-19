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嘉市爆安親班女童遭霸凌 令脫光衣褲拿鉛筆插喉嚨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市議員戴寧（右）質詢市長黃敏惠（左）安親班發生性平霸凌案件未通報。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員戴寧（右）質詢市長黃敏惠（左）安親班發生性平霸凌案件未通報。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員戴寧昨在議會質詢指接獲家長陳情，某補習班小二女童在班上遭同學令脫光衣褲，拿鉛筆插喉嚨，老師竟還責罵被霸凌的孩子，補習班未依規定通報性平霸凌案件 ，她批教育處監管失職疏失；教育處表示，學校已進入性平調查程序，針對補習班疏失部分，將進行查核並糾正該班未進行通報程序，並依稽查結果進行處置。

戴寧在議會播放打馬賽克影片揭發，這起安親班性平霸凌案件11日發生，13日孩子告知家長才知道，家長到補習班要了解，連班主任都不了解，這段影片顯示，老師不分青紅皂白一直罵被霸凌孩子，性平事件發生在補習班（安親班）要怎麼做通報。

她表示，受害小二女童只因向同班2名同校女同學，借平板電腦，被起鬨令脫光衣褲，還要對著鏡頭說，「我是乞丐！」還被同學拿鉛筆插喉嚨，補習班發生性平案件，管道在哪裡？

市長黃敏惠說，針對這起性平案件，會要求教育處依法查處，加強宣導說明性平教育，此案也讓大家省思，共同關心教育關懷孩子，一起努力提供孩子安心求學環境。

教育處長林立生表示，市府去年11月30日函請各補習班應落實師資管理及性騷擾等宣導，如有發生性騷擾或不當管教等情事，須於知悉24小時內通報本府教育處及學生所屬學校。另公共安全聯合稽查截至5月18日，已稽查45間補習班，結果函知各班並限期改善，今年預計聯合稽查120間補習班。

補習 霸凌 安親班

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