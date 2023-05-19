水林長青食堂突停餐 60長者錯愕

雲林縣水林鄉蘇秦村長青食堂忽然停止供餐，60多名共餐老人錯愕，昨指承辦伙食的廠商3年來無償借用當地豐德宮場地使用水電一直未繳費，廟方最近有意酌收水電費，廠商卻突然停伙，無顧老人家用餐權益。承辦伙食單位說2周前已告知長輩並行文給社會處，縣府表示，將會再協調，確保不斷炊。

共餐老人說，食堂忽然停餐，對住在偏村者影響大，按月繳5、600元，政府也有補助，供餐廠商不該突然停餐。有人叫苦說長期在食堂用餐，家裡很久沒開伙，3天沒飯可吃，只能吃泡麵。

食堂所在的豐德宮主委吳明勳指出，當初廟方雖同意由廠商自由樂捐方式，無償提供場地，因食堂相關設備和雜支都有政府補助，廟方希望酌收水電費也屬合理，但經3次協調沒成，廠商卻突然停伙，使6、70名老人共餐權益受損，也是始料未及，希望能再好好協商。

海豐社區發展協會理事長吳文旺也說，社區協會配合食堂開辦關懷據點，讓老人共餐又顧健康都很快樂，忽然停餐讓人錯愕。蘇秦村長吳志孟說，他居間協調但廠商續辦意願低，停餐前趕緊通告暫停供餐，5月餐費也暫停收，期待雙方再協商。

承辦伙食的五八協會理事長林仁丰指出，協會盼廟方提供會議紀錄，若條件合理，原則上仍會在原地續辦。

社會處長林文志表示，廟方改組後有新的想法，縣府都予尊重，承辦協會也是服務性質，停餐前已向縣府報備，未來是否與廟方繼續合作將再協調，如要另移他處，縣府也會給予協助，這段空窗期間有善心人士願意供餐，請長者放心。