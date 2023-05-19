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砸1.4億改善交通 新港舊公所周邊道路通車

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
新港鄉公所舊址周邊道路開闢工程昨通車，阿祖帶孫一起走路開心巡禮。記者呂慧瑜／攝影
新港鄉公所舊址周邊道路開闢工程昨通車，阿祖帶孫一起走路開心巡禮。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣新港鄉公所舊址周邊道路開闢工程斥資1億4715萬，昨通車啟用，縣長翁章梁出席剪綵，近30戶住戶喜放鞭炮，沿路送紅蛋及紅龜粿分享喜悅，也有阿祖帶著孫子一起走路巡禮開心說，馬路變大，路更好走。

在縣長翁章梁、鄉長葉孟龍、前鄉長林茂盛及新港奉天宮董事長何達煌等民代見證下，完成通車剪綵，讓每年百萬信眾朝聖的奉天宮中山路周邊道路得到舒緩。

翁章梁說，周邊道路雖不是主要幹道，但對新港人來說，是重要救災救護聯絡道，新闢串聯除改善交通，對周邊整體發展有重大助益。

翁章梁指出，周邊道路開闢工程，長度420公尺、寬度10公尺，總經費約1億4715萬元，其中工程費2771萬元，用地費1億1944萬元，要感謝前鄉長林茂盛完成用地取得作業。

建設處表示，改善公園路、新港戶政旁及新港代表會旁3條巷道串聯中山路，拓寬至8公尺寬及電桿地下化；縣議員陳文忠表示，過去路狹窄未開闢，串通不僅路變大，天際線也再現。

翁章梁 鄉長 新港奉天宮

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