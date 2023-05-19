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保障行人通行安全 台南將改善100處路口

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲（前者）檢視忠義路與民權路口行人專用時相。圖／交通局提供
台南市長黃偉哲（前者）檢視忠義路與民權路口行人專用時相。圖／交通局提供

台南女童走斑馬線被撞身亡，市政府在6月底優先針對舊城區完成15處行人專用時相路口改善，市長黃偉哲昨天前往成功路與忠義路口視察，聽取交通局、警察局對行人穿越路口改善作為後指出，經現勘評估後，成功忠義路口將設置行人專用時相，預計26日前補足行人號誌設施及對角行人穿越標線後即可啟用。

黃偉哲也宣布今年年底前完成以人本交通進行設計與改善的「百大路口安全行動」，盤點全市重要路口行人通行情形，利用行人專用時相或行人綠燈早開提升行人穿越路口保護，年底前再完成100處路口為目標，以保障行人通行安全。

黃偉哲說，小女童事故發生後，行人安全受到高度關注，四面八方改善建議或批判聲浪，市府都會虛心接納，對於維護民眾基本的步行安全更是責無旁貸，只要能改善行人安全的方法，市府各單位都會繃緊神經努力達成，不要讓憾事再發生。

黃偉哲指出，經道安會報工程與執法小組現勘評估後，成功忠義路口將盡速設置行人專用時相；警察局也列為取締車輛未禮讓行人重要路口持續加強執法，後續進行該路口退縮行穿線及增設庇護島設計評估，進一步以工程手段提升行人友善空間。

交通局長王銘德表示，也優先盤點鄰近學校周邊30至40處適合設置路口，將於8月底開學前先完成設置20處，年底前全數完成；再針對重要路口及利用道路新設、擴建、路平工程時，納入行穿線退縮及行人庇護島等人本設計原則，預計年底前可再增設10處行穿線退縮或行人庇護島的改善。

黃偉哲 警察 行人地獄 台南

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