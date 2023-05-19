台南運河飄臭 議員：別給觀光客臭印象

台南安平運河水質整治30年，議員指有改變但無法令人滿意，夏天曝曬後臭味重，台南明年要舉辦台南400及台灣燈會，「安平是重點、運河更是核心」，要求水利局趕快提出有效水質改善方案，不要讓觀光客留下「台南是惡臭的城市」 印象，水利局表示，因有部分家戶、餐飲業者等廢水沿側溝流入運河，已向營建署爭取經費，將從26處箱涵截水改善，在明年台南400前，會有效改善水質。

林美燕說，從民國79年就啟動安平運河整治，從運河周邊汙水下水道接管率雖有7成，每天約有7.8萬立方公尺回流到安平再生處理場處理，但運河仍惡臭薰人，因為汙水接管率還有落差，巷弄增建等先天條件無法排除，現有的工法都無法全面改善，是否可考慮其他先進工法？

議員李啟維運也關切最近又發生下雨後運河魚群集體暴斃，水利局研判是氣候變化大，或為防汛需求打開水門，讓許多未經處理廢水流入運河內，造成水質汙染變化，導致魚群死亡，但還是要設法避免，雨汙水分離還是迫切要做的。

水利局長韓榮華說，安平運河集水區用戶接管率已達7成，加上運河周邊5處截流站及34處雨水箱涵與側溝截流設施攔截民生汙水至安平水資源回收中心處理，目前每天截水7.8萬立方公尺，已杜絕9成汙染來源，環保署也補助330萬元設置遠端微氣泡溶氧系統，藉由提高運河含氧量改善水質，強化其自淨能力。

水利局表示，運河沿岸尚未處理、水質較差且水量大的民生廢水排入運河，已爭取營建署經費，將從26處排水口，配合汙水下水道工程辦理截流，每日約5400立方公尺，以根除汙染，後續再視水質改善情況爭取經費辦底泥清淤及盲段水體交換等工程，以提升運河水質。

另公共汙水下水道普及率截至今年4月底為26.88％，累計用戶接管戶數為19萬3495戶，六都第4，今年底拚到20.2萬戶。