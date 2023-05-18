台南運河飄臭味 議員籲盡速改善：不要讓觀光客留下惡臭城市印象

台南安平運河水質整治30年，議員指有改變但無法令人滿意，夏天曝曬後臭味重，台南明年要舉辦台南400及台灣燈會，「安平是重點、運河更是核心」，運河周邊汙水接管率才8成，無法達到百分之百，還有截流及底泥清除等工作，都無法達到令人滿意結果，要求水利局趕快提出應急有效水質改善方案，不要讓觀光客留下「台南是惡臭的城市」的印象，也影響到運河星鑽招商不理想。

水利局表示，因有部分家戶、餐飲業者等廢水，沿側溝流入運河，已向營建署爭取經費，將從26處箱涵截水改善，也規畫挖取底泥徹底改善水質，增加曝氣設備布設點，擴大曝氣範圍，在明年台南400前，應可以有效改善水質。

林美燕說，從民國79年就啟動安平運河整治，從運河周邊汙水下水道接管率雖已到8成，每天約有7.8萬立方公尺回流到安平再生處理場處理，但運河仍惡臭薰人，因為汙水接管率還有落差，巷弄增建等先天條件無法排除，若現有的工法都無法全面改善，是否可考慮其他先進工法？

議員李啟維和沈震東也關切運河整治，最近又發生下雨後運河魚群集體暴斃，水利局都研判是氣侯變化大，或為防汛需求打開水門，讓許多未經處理廢水流入運河內，造成水質汙染變化，導致魚群死亡，但還是要設法避免，雨汙水分離還是迫切要做的。