國中會考後天登場 嘉義市長黃敏惠送考生高「粽」包

嘉義區國中會考周休20、21日登場，嘉義市有2920名考生報名，勇媽市長黃敏惠準備獨嘉祈福好物：「高『粽』包及考運＋1袋」，讓考生好運隨身帶走。

今年嘉義區國中會考由嘉義女中承辦，嘉義縣市共有6042名考生報名，考場設嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工及東石高中等5校，明天下午3點至5點開放考場，考生及家長可前往認識環境，但不得進入試場。

嘉女說，因應新冠肺炎疫情，考場準備防疫物資加強消毒，考場服務隊提供相關服務，COVID-19篩檢陽性及中重症考生可應試，若有調整至備用試場或醫療場所應試需求，即日起可提出申請。

黃敏惠說，國中會考是疫情解封後全國性重要考試，除加強防疫，也提醒考生用平常心應試，她寫下祈福籤詩「考的都會，猜的都中」，為考生祈願考運亨通，還有高「粽」包及考運＋1袋，讓考生帶著好運應考。