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嘉義林管處與協作業者簽約 維護水漾森林環境整潔

中央社／ 嘉義縣18日電

水漾森林因景色優美成為熱門登山路線，衍生環境髒亂及協作業者占用營地等爭議。林務局嘉義林區管理處17日召開座談會，與協作業者簽署水漾森林環境維護公約，共同維持山林整潔。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，位於嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林因遊客蜂擁而至，衍生環境髒亂及協作業者占用營地等爭議，林務局嘉義林區管理處為了解決上述問題，昨天邀集3家協作業者召開座談會。

嘉義林管處說，座談會中督促協作業者應依森林法規定，勿占用營地並應妥善維護環境整潔，會中並分享台東林區管理處管理戒茂斯營地的經驗，與會的業者都表達可全力配合辦理，最後更共同簽署水漾森林環境維護公約，宣誓公私協力共同維持山林清淨的決心。

嘉義林管處也籲請協作業者，應約束所屬工作人員，宿營完畢後務必於當日將裝備收妥帶下山，勿長期占用營地或將裝備堆置在附近林地內，且應將垃圾及廚餘帶下山，不得有堆積廢棄物或於水域清洗鍋碗餐具等污染環境水體行為。

嘉義林管處強調，依森林法第51條第1項規定占用林地者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金；同法第43條規定森林區域內擅自堆積廢棄物或排放污染物，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

水漾森林是因921大地震，造成嘉義石鼓盤溪上游的河道受阻而形成的堰塞湖，枯木立在湖中的夢幻奇景成為熱門的登山路線。

嘉義 水漾森林 廢棄物 阿里山

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